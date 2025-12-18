To be or not to be – eine Frage der Planung

Unser Alltag wird immer komplexer: Mehr Aufgaben, mehr Kanäle, mehr Druck. Claudia Wörner, Zeitmanagement-Expertin und Geschäftsführerin von MasterPlanning Woerner System GmbH, zeigt, wie MasterPlanning hilft, Struktur zu schaffen, den Überblick zu behalten und effizient zu arbeiten – trotz ständig neuer Anforderungen.

Unser Gehirn ist kein Planungs-Gehirn: Warum Zeitmanagement entscheidend ist

Der berühmte Shakespeare-Satz „Sein oder Nichtsein“ bekommt eine neue Dimension: Unser Sein hängt davon ab, wie wir unsere Zeit gestalten – wer sie nicht organisiert, wird vom überladenen Alltag überrollt. Früher waren Abläufe klarer, Routinen etabliert und Informationskanäle überschaubar: Post, Telefon, später E-Mail. Planung wurde häufig für uns übernommen – vom Chef, Abteilungsleiter oder Bürovorsteher.

Heute sind diese Strukturen größtenteils verschwunden. Wir stehen vor mehr Aufgaben, Backlogs, Kanälen und Ablenkungen und handeln häufig unter Druck. Mehrfachaufgaben, plötzliche Anforderungen und ständige Störungen bestimmen unser Dasein.

Persönliches Zeitmanagement: Wie Sie dem Chaos entkommen

Die Konsequenz: Wir müssen selbst planen. Das Problem: Unser Gehirn ist nicht für Planung geschaffen. Wir haben das Planen nie richtig gelernt und werden ständig von äußeren Anforderungen getrieben – ohne Struktur sind wir nur noch Spielball unserer Aufgaben. Hier setzt MasterPlanning an. Das System ist „reduce to the max“: wenige, hochwirksame Methoden für maximale Wirkung.

Ein Kernprinzip: Alle Aufgaben per Hand in einen taschenbuchgroßen Kalender eintragen.

Vorteile:

-Klarer Überblick über Aufgaben und Prioritäten

-Strukturierte Planung zeigt, was wirklich machbar ist

-Mehr neuronale Aktivität, Gehirn arbeitet effizienter

-Einfache Umsetzung, sofortiger Nutzen für Alltag und Beruf

MasterPlanning: Effizient arbeiten mit neuronaler Wirkung

Mit MasterPlanning lernen Teams und Führungskräfte, Ressourcen optimal zu nutzen, Struktur zu schaffen und Aufgaben nachhaltig zu managen. Gleichzeitig unterstützt das System mentale Klarheit und bessere Entscheidungsfähigkeit, sodass Aufgaben effizienter erledigt und komplexe Situationen souverän gehandhabt werden können. So wird die Frage „To be or not to be“ nicht mehr vom Chaos, sondern von effizientem Zeitmanagement durch MasterPlanning beantwortet.

Effizientes Arbeiten beginnt mit strukturierter Planung: Claudia Wörner, Zeitmanagement-Expertin, erklärt, wie MasterPlanning Führungskräfte und Teams unterstützt, Aufgaben zu organisieren, neue Routinen zu etablieren und die Produktivität langfristig zu steigern. Lernen Sie, Veränderungsprozesse erfolgreich umzusetzen und Ressourcen optimal zu nutzen.

