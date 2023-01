TKUC GmbH: Damit IT-Sicherheit vom Experten kommt

Mit dem Fortschritt der Technik kommen auf Unternehmen, Privatpersonen, aber auch IT-Dienstleistern immer neue Herausforderungen zu. Die herkömmliche Antiviren-Software ist oft zu langsam und erkennt Viren und Schadsoftware oft zu spät oder gar nicht. Deswegen hat es sich die TKUC GmbH mit TheUnified zur Aufgabe gemacht, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen: Das Unternehmen entwickelte mit seinen Technologiepartnern sichere und präventive Lösungen, die es ermöglichen, schädliche Inhalte und Ransomware bereits zu erkennen, bevor Dateien geöffnet werden und stellt somit eine auf dem Markt einzigartige Software zur Verfügung, die dabei hilft, Unternehmen sicherer zu machen. TheUnified ist ein Boutique-Anbieter, der die sichersten Lösungen des Marktes an die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden anpasst.

Sicherheit durch TheUnified

TheUnified ist für ihre Kundinnen und Kunden ein herstellerunabhängiger Service Partner rund um die IT-Sicherheit. Das Unternehmen entwickelt eine individuell sichere Lösung, um die besten Tools für den Schutz eines Unternehmens zu vereinheitlichen. Dadurch können sich Unternehmerinnen und Unternehmer auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, während TheUnified bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen in Cybersecurity hilft. Dabei haben die Expertinnen und Experten den Blick stets auf die Bedrohungslage gerichtet, damit sie präventiv auf neue Gefahren reagieren können. Die Kernkompetenzen des IT-Unternehmens runden den Service dank schneller Reaktionszeiten, Transparenz und partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Kundinnen und Kunden ab.

IST-Analyse durch TheUnified

Kundinnen und Kunden kennen ihr Geschäft und die Prozesse in ihrem Unternehmen, aber sind sie auch mit den externen und internen Sicherheits-Bedrohungen vertraut? Die Gefahren ändern sich stetig und es gibt viele verschiedene Lösungen, die ein Maximum an Sicherheit versprechen. Verstehen die Anwenderinnen und Anwender die Anforderungen, die ihnen im Rahmen von Governance, Risk and Compliance auferlegt werden? TheUnified unterstützt Kundinnen und Kunden dabei, ihre IT jederzeit und überall maximal widerstandsfähig zu machen: Das IT-Sicherheitskonzept wird präzise an die geschäftlichen Erfordernisse angepasst und eine starke Verteidigung gegen Cyberangriffe aufgebaut. Dies beginnt bei der Identifizierung der Bedrohungslage, Ermittlung von Schwachstellen sowie der Analyse des bestehenden Systems. TheUnified ermittelt nach dem Handlungsbedarf, gibt Empfehlungen und begleitet den Prozess der Umsetzung. Somit bleiben Kundinnen und Kunden zuverlässig geschützt und der Geschäftsbetrieb kann beruhigt weitergeführt werden.

Penetrationstest und Security-Checkups mit TheUnified

TheUnified prüft und bewertet die Effektivität der eingesetzten technischen, physischen und prozessbasierten Maßnahmen gegen zielgerichtete Cyberangriffe. Dabei simuliert TheUnified das Verhalten eines Angreifers genauestens, um dabei zu unterstützen, Schwachstellen aufzudecken und den Schutz vor solchen Attacken kontinuierlich zu verbessern.

TheUnified kann gefördert werden

Das Land NRW, aber auch andere Bundesländer, fördert kleine und mittlere Unternehmen, indem sie bis zu 40.000 € für Investitionen in die IT-Sicherheit zur Verfügung stellt. Ziel ist es, durch eine Analyse des Ist-Zustands der IT-Sicherheit Sicherheitslücken zu schließen (z.B. durch ein Security Assessment, Penetrationstest oder das Härten des Active Directories). Darüber hinaus werden Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeboten, um diese im Hinblick auf digitale Sicherheit zu sensibilisieren und sie gezielt fortzubilden. Des Weiteren bietet das Land NRW finanzielle Unterstützung beim Kauf von Software für den IT-Basisschutz (z.B. Anti-Viren- und Anti-Ransomware) an.

TheUnified bietet professionelle IT-Security Lösungen, um Unternehmen perfekt vor Cyberangriffen zu schützen.

Das Unternehmen versucht, die IT jederzeit und überall maximal widerstandsfähig zu machen. Das IT-Sicherheitskonzept wird präzise den geschäftlichen Anforderungen angepasst und gemeinsam wird an einer starken Verteidigung gegen Cyberangriffe gebaut. Dies beginnt bei der Erkennung der Bedrohungslage, Ermittlung von Schwachstellen und der Analyse der Bestandslösungen.

