tka Köbele Akkutechnik Aufbewahrungstasche mit Batterie-Tester

– Aufbewahrungstasche für Batterien, ideal für Zuhause, Werkstatt, Reisen u.v.m.

– Platz für bis zu 148 Batterien

– Inklusive Batterie-Tester zum Überprüfen des Ladezustands

– Aufbewahrungsplätze: 66x Typ AA, 48x Typ AAA, 8x 9-Volt-Block, 6x Typ D, 8x Typ C, 12x Knopfzelle

– Mit Innentasche im Deckel zum Verstauen von Kabeln u.v.m.

– Tragegriff für einfachen Transport

– Innen aus hochwertigem, wasserfestem EVA-Material

– Außen-Material: 1.680-D-Polyester

– Maße: 33,5 x 23 x 8 cm, Gewicht: 680 g

– Batterie-Aufbewahrungstasche inklusive Batterie-Tester und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107414500

Preis: 26,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8476-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8476-1411.shtml

Auch als Schutztasche für 96 Batterien erhältlich:

tka Aufbewahrungstasche für bis zu 96 Batterien mit Batterie-Tester

– Aufbewahrungstasche für Batterien, ideal für Zuhause, Werkstatt, Reisen u.v.m.

– Platz für bis zu 96 Batterien

– Inklusive Batterie-Tester zum Überprüfen des Ladezustands

– Aufbewahrungsplätze: 48x Typ AA, 48x Typ AAA

– Mit Innentasche im Deckel zum Verstauen von Kabeln etc.

– Tragegriff für einfachen Transport

– Innen aus hochwertigem, wasserfestem EVA-Material

– Außen-Material: 900-D-Polyester

– Maße: 27 x 23 x 9 cm, Gewicht: 560 g

– Batterie-Aufbewahrungstasche inklusive Batterie-Tester und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107414517

Preis: 21,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8477-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8477-1411.shtml

