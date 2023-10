Tixeo verstärkt die Sicherheit seiner privaten Cloud durch SecNumCloud-Hosting

Vermehrte Attacken auf Clouds erfordern robusten Schutz

Teltow, 31.Oktober 2023 – Tixeo, europäischer Marktführer für hochsichere Video-Kollaboration und die einzige Technologie, die für ihre Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von der französischen Behörde für Cybersicherheit (ANSSI) zertifiziert wurde, verbessert sein Angebot TixeoPrivateCloud. Von nun an ist das Datenhosting SecNumCloud-qualifiziert, womit sein Schutz vor Cyberangriffen gesteigert wird. Dadurch kann Tixeo seinen Kunden in sensiblen Bereichen wie Verteidigung, Justiz, Behörden und Industrie optimale Sicherheitsgarantien bieten.

Seit mehreren Jahren hostet Tixeo seine Videokonferenz-Lösung in TixeoPrivateCloud – einer souveränen Cloud von Tixeo. Allerdings nehmen Cyberangriffe auf Clouds zu und werden immer raffinierter. In Branchen mit hohem Digitalisierungsgrad können diese Attacken die Stabilität von Unternehmen beeinträchtigen. Tixeo ist sich der Risiken im Zusammenhang mit Clouds bewusst und steht schon immer für Engagement für die Cybersicherheit von Unternehmen. Daher hat Tixeo sein Angebot TixeoPrivateCloud aktualisiert, indem Daten künftig bei dem SecNumCloud-qualifizierten Betreiber 3DS OUTSCALE gehostet werden.

Dank seines automatisierten und sicheren Cloud-Systems und der hohen Verfügbarkeit seiner Infrastruktur bietet 3DS OUTSCALE maximalen Schutz für die Daten der TixeoPrivateCloud-Kunden. Des Weiteren erfüllt 3DS OUTSCALE als SecNumCloud-qualifizierter Cloud-Betreiber die europäische Datenschutzgesetzgebung.

SecNumCloud-Qualifikation: eine Garantie für Sicherheit und europäische Souveränität

SecNumCloud ist eine Sicherheitsqualifikation, die von der französischen Behörde für Informationssicherheit ANSSI (Agence nationale de la securite des systemes) angeboten wird. Ziel ist es, ein hohes Sicherheitsniveau für Betreiber von Cloud Computing und Kunden zu gewährleisten. Um sich für diese Auszeichnung zu qualifizieren, müssen Cloud-Anbieter nachweisen, dass sie die Best Practices und Sicherheitsstandards einhalten, die im SecNumCloud-Referenzrahmen aufgeführt sind. Die SecNumCloud-Qualifizierung kommt einer Empfehlung für die Nutzung des Dienstes durch die französische Regierung gleich.

TIXEO strebt langfristig eine eigene SecNumCloud-Qualifizierung an

SecNumCloud-qualifiziertes Hosting für TixeoPrivateCloud ist ein erster Schritt für Tixeo. Renaud Ghia, Vorsitzender von Tixeo, sagt: „Der nächste Schritt ist, dass alle unsere öffentlichen und privaten Cloud-Angebote von einem ANSSI-qualifizierten SecNumCloud-Betreiber gehostet werden. Wir möchten unseren Nutzern eine sichere Videokonferenzlösung anbieten, die in einer hochsicheren, vertrauenswürdigen Cloud gehostet wird. Die Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit sind heute gewaltig und wir setzen uns dafür ein den Schutz der Daten unserer Nutzer zu stärken, indem wir uns auf qualifizierte europäische Cloud-Betreiber verlassen. Dies hilft auch, die Souveränität von Organisationen in den kritischsten Sektoren zu wahren.“

Tixeo ist das führende europäische Unternehmen für sichere Video-Kollaboration. Tixeo ist die einzige Videokonferenz-Technologie, die für ihre Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von der ANSSI (Nationale Agentur für Computer- und Netzsicherheit Frankreichs) nach CSPN zertifiziert wurde. Diese Zertifizierung wird vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) anerkannt. Tixeo ist von zahlreichen staatlichen Stellen geprüft und mit dem Label „Cybersecurity Made in Europe“ und vielen weiteren zertifiziert. Diese Maß an unabhängiger Überprüfung ist einzigartig und macht Tixeo zur sichersten Software für virtuelle Meetings weltweit. Hauptsitz von Tixeo ist Montpellier, mit Niederlassungen in Deutschland und Spanien. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.tixeo.com/de/

