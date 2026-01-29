Tischer: Neuer VW T7 mit Trail 280S begeistert

Klarer Qualitätsanspruch: Manufakturarbeit, Robustheit und 100 % Made in Germany

Kreuzwertheim. Die CMT 2026 in Stuttgart erwies sich für die Tischer Freizeitfahrzeuge GmbH als voller Erfolg. Vom 17. Bis 25. Januar nutzten zahlreiche Fachbesucher, langjährige Kunden und neue Interessenten die Gelegenheit, sich am Messestand von Tischer aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen im Absetzkabinen-Programm direkt beim Hersteller zu informieren. Besonderes Augenmerk galt dabei dem neuen VW T7 mit der grundrissoptimierten Trail 280S Kabine – einer Kombination, die erstmals auf einer Messe gezeigt wurde und eindrucksvoll demonstriert, wie sich moderne Fahrzeugtechnik mit bewährter Tischer Qualität verbinden lässt.

„Die Resonanz auf den neuen VW T7 mit unserer Trail 280S hat unsere Erwartungen übertroffen. Sowohl beim Fachpublikum als auch bei vielen Messebesuchern, darunter viele jüngere Reisende und Familien, kam die Kombination sehr gut an.“, resümiert Geschäftsführer Patrick Sauer. „Gerade im aktuellen Marktumfeld ist es uns wichtig zu zeigen, wofür Tischer steht: für Substanz, für ehrliches Handwerk und für Produkte, die über viele Jahre hinweg Freude machen und auf nachhaltige, langfristige Nutzung ausgelegt sind.“

Produktneuheit im Fokus: Optimierte Trail 280S auf dem neuen VW T7

Mit der überarbeiteten Trail 280S Wohnkabine präsentiert Tischer eine konsequente Weiterentwicklung eines bewährten Erfolgsmodells. Entwickler und Konstrukteure haben Grundriss und Raumaufteilung der Wohnkabine gezielt optimiert, um das Reisen mit VW-Pritschenfahrzeugen noch komfortabler und familienfreundlicher zu gestalten. Herzstück des neuen Konzepts ist eine großzügige Rundtisch-Sitzgruppe, die vier Personen bequem Platz bietet und den Innenraum offen und einladend wirken lässt. Ergänzt wird dieser Wohlfühlcharakter im Innenraum durch eine Stehhöhe von 2,03 Metern, eine funktional ausgestattete Küche und ein vollständiges Badezimmer. So eignet sich die Trail 280S auch für längere Reisen ohne Komfortverzicht.

Tischer Qualität als klares Statement im Wettbewerbsumfeld

Neben den Produktneuheiten nutzte Tischer die CMT 2026 sowie den neu gestalteten Produktkatalog und Webauftritt bewusst, um die eigenen Markenkernwerte klar zu positionieren: Alle Tischer Kabinen entstehen in handwerklicher Manufakturfertigung im mainfränkischen Standort Kreuzwertheim. Eine Hülle in robuster Alu-Sandwich-Bauweise sorgt für hohe Stabilität, hervorragende Isolation und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer – und damit für das klare Qualitätsversprechen von Tischer. Dieses Versprechen zeigt sich auch in der Tischer Classic Community: Besitzer klassischer Tischer Kabinen nutzen ihre Fahrzeuge oft über Jahrzehnte hinweg. Möglich wird dies durch die hochwertige Konstruktion der Kabinen sowie durch fachgerechte, individuelle Pflege- und Wartungsangebote von Tischer.

„Wir verstehen uns nicht als Anbieter von Massenware“, betont Patrick Sauer. „Tischer ist das Original. Unsere Kunden entscheiden sich bewusst für das Besondere – für Robustheit, Langlebigkeit und eine Qualität, die man sieht und spürt. Das ist unser klarer Anspruch, heute und in Zukunft.“

Auf Facebook und Instagram informiert TISCHER über Neuigkeiten.

Wussten Sie, dass der Beginn unserer Erfolgsgeschichte eine Reisemobilkabine fur einen VW-Pritschenwagen war? Peter Tischer und sein Vater Josef wollten ein wendiges Zuhause fur unterwegs bauen. Die Idee war so erfolgreich, dass daraus eine ganze Firma, die TISCHER GmbH entstand.

Heute konstruiert und fertigt unser Unternehmen mit Sitz in Kreuzwertheim Absetzkabinen fur fast alle auf dem deutschen Markt erhältlichen Pick-ups. Mit annähernd 50 Mitarbeitern produzieren wir mehr als 230 Kabinen im Jahr. Dank hochwertiger Materialien, handwerklicher Präzision und Liebe zum Detail entsteht Kabine fur Kabine in Top-Qualität Made in Germany.

Firmenkontakt

Tischer GmbH Freizeitfahrzeuge

T. Hoffmann

Frankenstraße 3

97892 Kreuzwertheim

09342 8159



http://www.tischer-pickup.com

Pressekontakt

kl,company AG

Sabine Moser

Stievestr. 9

80638 München

089 1711 11 0



http://www.kl-company.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.