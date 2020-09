Tipps und Tricks rund um Programmierung von Online Shops

Betriebssystem, SEO und mobiles Design entscheiden ĂĽber den Erfolg von Online Shops

Unternehmen, die sich ihren Online Shop programmieren lassen, sollten Vorkenntnisse mitbringen, um mit der Agentur der Wahl die Programmierung von Online Shops erfolgreich begleiten zu können. Die Online Marketing Agentur PrimSEO hat sich auf die Programmierung und Sichtbarmachung von Online Shops spezialisiert. In diesem Beitrag lässt sich die Online Shop Agentur in die Karten schauen und gibt notwendiges Expertenwissen weiter. Die Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen, das einen Online Shop programmiert haben möchte, und der Agentur folgt einem immer gleichen Muster:

1. Entwicklung einer Konzeption

Ganz zu Anfang geht es um die Konzeption. Um eine individuelle Strategie entwickeln zu können, muss die Agentur gebrieft werden. Wichtig ist dabei die Zielgruppe. Wo und wie informiert sie sich? Welche Informationen sind relevant? Wie sehen Ansprache und Tonalität aus? Auf welche Keywords muss gesetzt werden? Je mehr Informationen der Agentur zur Verfügung gestellt werden, umso zielgerichteter fällt die Strategie aus. Gibt es Kundenumfragen und Persona? Die Agentur sollte davon erfahren.

2. Betriebssystem und SEO Technik

Content und Technik greifen schon bei der Programmierung von Online Shops Hand in Hand. Das fängt schon bei Betriebssystem, Seitenaufbau, IT Sicherheit und Hosting an. Wichtig fĂĽr Unternehmen – die Vorgehensweise muss transparent und nachvollziehbar sein. Ein Pflichtenheft regelt die Zusammenarbeit mit der Agentur. Die Programmierung eines Online Shops ist keine Black Box. Unternehmen mĂĽssen zu jeder Zeit ĂĽber die einzelnen Schritte informiert sein, die einem Zeitplan zugrunde liegen.

3. Realisierungsvarianten und Umsetzung

Es gibt nie nur den einen Weg im Blick auf die Realisierung eines Online Shops. Lassen Sie sich die Varianten aufzeigen. Der richtige Weg muss Sie ĂĽberzeugen. Das betrifft zum Beispiel auch Farbgebung, Schriftgröße und Schriftart. Auf welches Betriebssystem sollten wir setzen? Welche Leistungen erbringen wir – Stichwort Content Marketing? Gibt es Trends, auf die wir reagieren sollten?

4. Vermarktung folgt auf die Programmierung eines Online Shops

Mit der Programmierung ist es nicht getan. Nur dann, wenn ein Online Shop auch über eine gute Sichtbarkeit in den organischen Suchergebnissen verfügt, kann die Zielgruppe ihn auch finden. Auch hier gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen, die auch branchenspezifisch sein können. Wie kann das Linkbuilding aussehen? Ist schnelle Sichtbarkeit gefragt, die beispielsweise mit Google Ads

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

