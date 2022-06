Tipps für Allergiker vom Bettenspezialisten erwinmueller.de

Erholsamer Schlaf auch bei Hausstaubmilben-Allergie

Millionen Deutsche leiden unter einer Hausstaubmilben-Allergie und wachen jeden Morgen wie gerädert auf. Die richtige Bettausstattung hilft, Beschwerden zu lindern und wieder zu einem normalen, gesunden Schlafrhythmus zu finden. Bettenspezialist Erwin Müller gibt Tipps, worauf man achten sollte und stellt die AllergoProtect-Bettwaren vor.

Wissenswertes und Tipps

Auslöser für eine Hausstaubmilben-Allergie ist nicht die Milbe selbst, sondern ihre Exkremente. Der Kot vermischt sich mit dem Hausstaub, wird aufgewirbelt und eingeatmet. Dabei kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Hausstaubmilben ernähren sich von Hautschuppen und sie lieben warmes, feuchtes Klima. Im Bett fühlen sie sich deshalb besonders wohl.

Die Schaffung eines trockenen Schlafklimas ist eine geeignete Maßnahme zur Vertreibung der Milbe. Bettwaren sollten atmungsaktiv sein, viel Feuchtigkeit aufnehmen können und sie schnell an die Außenluft abgeben, so wie das bei Daunen, Federn, Naturhaaren und Naturfasern der Fall ist. Bettwaren mit der Kennzeichnung „Nomite“ verfügen über ein federn- und daunendichtes Hüllengewebe und sind auch für Allergiker geeignet. Wiederholtes, intensives Lüften reduziert zusätzlich die Feuchtigkeit im Raum und in den Bettwaren.

Generell empfehlenswert sind Bettwaren und Bettwäsche, die bei mindestens 60° gewaschen werden können, um Hautschuppen, Milben und Staub regelmäßig zu entfernen.

Schonbezüge für Kissen, Betten und Matratzen, sogenannte Encasings, verhindern das Eindringen der Milben in die Bettwaren, wodurch den Tieren die Nahrungszufuhr abgeschnitten wird. Das Gewebe von Encasings zeichnet sich durch höchste Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit aus und sorgt so für ein optimales Schlafklima. Die Bezüge sind aus 100 % Baumwolle, kochfest und trocknergeeignet. Für einen guten Schutz empfiehlt Erwin Müller, auch das Partnerbett mit den Schonbezügen auszustatten.

AllergoProtect – das Rundum-Sorglos-Paket für Allergiker

Allergene sind positiv geladene Teilchen. Diese Tatsache hat sich die Firma Centa-Star bei der Entwicklung ihrer AllergoProtect-Bettwaren zunutze gemacht. Kissen, Decke und Unterbett wurden mit negativ geladenen Teilchen ausgerüstet. Diese ziehen die positiv geladenen Allergene wie ein Magnet an und binden sie bis zur nächsten Wäsche. Beim Waschen werden die Allergene vollständig herausgespült. Der physikalische Effekt ist dauerhaft. Sobald man das Gefühl hat, die Wirkung lässt nach, einfach bei 60° waschen und der Schutz erneuert sich. AllergoProtect-Bettwaren sind mit dem internationalen ECARF-Siegel für Allergiker freundliche Produkte ausgezeichnet.

Praktische Tipps für das optimale Schlafzimmer von Allergikern

Auf Staubfänger wie offene Bücherregale, Kuscheltiere, Teppiche/Teppichböden, Polstermöbel oder schwere Gardinen verzichten und regelmäßig Staub wischen.

Das Schlafzimmer und auch die Bettwaren regelmäßig und intensiv lüften. Dadurch wird die Feuchtigkeit im Raum und in den Bettwaren reduziert und ein Milben unfreundliches Klima geschaffen.

Da man beim Ausziehen und Kämmen Hautschuppen verliert, sollte man dies im Schlafzimmer vermeiden.

Plattenheizkörper anstatt Lamellenheizkörper und Heißluftheizungen verwenden und öfter reinigen.

Haustiere und Pflanzen haben im Schlafzimmer nichts verloren.

Keine Kasten- und Schrankbetten.

Die Bettdecke sollte aus hygienischen Gründen spätestens nach sechs bis acht Jahren ausgetauscht werden.

Das kompetente Team von Erwin Müller berät jeden Kunden individuell und hilft bei der Wahl geeigneter Allergiker-Produkte. Viel Wissenswertes rund um die Bettausstattung ist zudem in der Erwin Müller Betten-Fibel zu finden, in der man ganz bequem online blättern kann: https://de.erwinmueller.com/onlinecatalog/BettenFibel

