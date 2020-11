TIPP OIL Erfolgskurs auf dem griechischen Markt

Tipp Oil jetzt auch in Griechenland. Tippoil hat einen Exklusivpartner in Griechenland damit es auch in Griechenland wie geschmiert läuft ganz nach dem Tippoil Slogan “Damit es läuft wie geschmiert”. Die Anforderungen an Schmierstoffe werden immer vielfältiger und anspruchsvoller. TippOil steht an der Spitze unserer Tippoil-Schmierstoffe, die jedes unserer Produkte als das Wichtigste in ihrem Auto schĂĽtzt, nämlich den Motor.

Geschäftsführer Herr Sebastian Maier freut sich über die langfristige Zusammenarbeit mit Herrn Parthenidis der Geschäftsführer der Firma Theofanidis ist auf dem Griechischen Markt,

geplant sind Anfang Januar 2021 mehrere Bezugsquellen in Griechenland aufzubauen,um Endverbrauchern die Möglichkeiten zu geben die leeren Kunststoffbehälter zurückzugeben.

Aufgrund des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit des Rebottle Systems,was zuletzt von der EU Business News 2020 ausgezeichnet worden ist und der hochwertigen Qualität der Schmierstoffe

werden im neuen Jahr mit hohem Absatz Mengen gerechnet.

Hersteller der Marke TIPP Oil – Made in Germany –

PKW. LKW-Motorenöle, Allzwecköle für Land- und Baumaschinen, Zweirad-Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Getriebeöle usw.

