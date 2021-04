Tipp Oil bei TV KLan Plus Pro Business

Tipp oil im Albanischen Fernsehen

Pro Business “eine Show von Oljana Maloku auf Klan Plus.

Tipp Oil ist ein Hersteller von hochwertigen Schmierstoffen für Automotorenöle, Industrieöle, Hydrauliköle sowie verschiedene Arten von Schmierstoffen in der Nähe von Düsseldorf am Rhein.

TIPP Ölschmierstoffe haben in vielen Ländern der Welt aufgrund der Qualität, aber auch der Mission, die Umwelt zu schützen, einen Markt gefunden. TIPP Ölproduzenten sehen in Albanien auch einen geeigneten Ort für die Zusammenarbeit bei der Lieferung verschiedener Ölprodukte. Mit der Marke “Rebottle” hat der Hersteller Tipp OIL erstmals eine Innovation gebracht, indem er in Deutschland das erste Lagersystem für Plastikflaschen auf den Markt gebracht hat, das für jede zurückgegebene leere Kunstoff Flasche 0,25 Cent erstattet.

In einem Interview für die Pro Business Show im nationalen Fernsehen Klan Plus zeigt Sebastian Maier, Geschäftsführer der Produktionsfirma Tipp Oil, am Montag die Besonderheiten dieses Produkts, die den Stempel Made in Germany tragen!

Hersteller der Marke TIPP Oil – Made in Germany –

PKW. LKW-Motorenöle, Allzwecköle für Land- und Baumaschinen, Zweirad-Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Getriebeöle usw.

