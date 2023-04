Tiny Houses als vielseitige Alternative für Herausforderungen in der Gesellschaft

Laut dem Bundesverband Mikrohaus spielen beim Bau und Betrieb von Flüchtlingsheimen Themen wie Wertbeständigkeit, Nachhaltigkeit oder umweltgerechte Heizungsanlagen keine große Rolle. Die zumeist angeschafften Wohncontainer sind in der Regel teuer im Einkauf, in der Errichtung und im Unterhalt, da sie oftmals ohne Dämmung und mit Elektroheizungen ausgestattet sind. Hier muss in der Zukunft das Augenmerk ebenso auf Energieeffizienz, Nachnutzungskonzepte und Werterhalt gerichtet werden.

Eine gute Lösung hierfür sind Tiny Häuser, die bereits heute die Standards von Effizienzhäusern erfüllen. Heißt aber auch für die Verwaltungen nicht mit Notverordnungen bei der Errichtung zu arbeiten, sondern die Tiny Häuser gleich als reguläre Wohngebäude zu genehmigen.

So könnten Kommunen zusätzlichen Wohnraum für z.B. Auszubildende, Studierende oder Menschen mit geringerem Platzbedarf schaffen. Ein Mehrwert für alle Seiten, ein Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaften und für Umweltschutz noch dazu.

Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit 150 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namenhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 50.000 Kunden, 30.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12.2022).

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

