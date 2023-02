TiNDLE erstmalig im Einzelhandel

Rapide Expansion in neue Vertriebskanäle, darunter 6.000 Lebensmittelgeschäfte und online bestellbare Kochboxen vom Starkoch.

– Das vielfältige Sortiment der TiNDLE-Produkte aus dem Hause des Food-Tech-Start-ups Next Gen Foods ist ab sofort in Supermärkten vieler deutscher Großstädte erhältlich.

– Das „wahnsinnig gute“ pflanzliche Hähnchenfleisch ist in den Regalen von EDEKA, Deutschlands größtem Einzelhandelsunternehmen, in 1.950 Märkten zu finden. Zeitlich begrenzt gibt es TiNDLE Produkte auch in 4.200 Netto-Filialen.

– In den USA können Feinschmecker die neue TiNDLE-Produktlinie zum ersten Mal in Form von Kochboxen erleben, die von dem bekannten Starkoch Chad Rosenthal zusammengestellt wurden.

Hamburg, 01.02.2023 – Next Gen Foods, die Macher von TiNDLE, führen heute ihre sechs neuen Einzelhandelsprodukte rund um das vegane Hühnchen ein. Zum ersten Mal können Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland und den Vereinigten Staaten das beliebte pflanzliche Hähnchen einfach zu Hause kochen. In Deutschland gibt es TiNDLE ab dieser Woche in mehr als 6.000 Filialen der EDEKA- und Netto-Märkte der EDEKA-Gruppe. In den USA können die Verbraucherinnen und Verbraucher die neuen, von Chefkoch Chad Rosenthal kuratierten, Kochboxen exklusiv über den E-Commerce-Marktplatz Goldbelly bestellen

TiNDLE ist eine leicht zuzubereitende Hähnchenalternative, die aufgrund seiner Ähnlichkeit zu herkömmlichem Hähnchen, in Bezug auf Geschmack und Textur schnell die Aufmerksamkeit von Köchen, Köchinnen und Küchenprofis auf der ganzen Welt auf sich gezogen hat. Es wird aus Zutaten ohne Gentechnik hergestellt und ist eine gute Quelle für Eiweiß und Ballaststoffe – mit 17 Gramm Eiweiß und acht Gramm Ballaststoffen pro 100 Gramm.

Die neue TiNDLE-Palette für den Einzelhandel umfasst sechs Produkte, die in Zusammenarbeit mit dem Forschungs- und Entwicklungsteam des Unternehmens entwickelt und in enger Zusammenarbeit mit renommierten Köchinnen und Köchen in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten kreiert wurde, um ein gehobenes Restauranterlebnis in die heimischen Küchen zu bringen. Wie in der Gastronomie üblich, zeichnen sich die TiNDLE-Produkte durch einen unverwechselbaren und köstlichen Geschmack aus, der zum großen Teil auf Lipiä zurückzuführen ist – die firmeneigene Emulsion aus pflanzlichen Zutaten, die das Aroma, die Kochfähigkeit und die schmackhaften Eigenschaften von Hühnerfett widerspiegelt. Die neue Produktreihe beinhaltet:

– TiNDLE Nuggets:Die mundgerechten veganen Nuggets sind ein Genuss für jede Gelegenheit: Als leckerer Snack allein oder als vielseitige Beilage für Gerichte aus aller Welt.

– TiNDLE Filet Bites:Vegane Mini-Leckerbissen umhüllt von einer crunchy Semmelbrösel-Kruste mit einer Note von schwarzem Pfeffer: Das perfekte Fingerfood für zwischendurch, perfekt zum Dippen oder als Topping für Bowls oder Salate.

– TiNDLE Schnitzel:Dieses saftige und zarte Schnitzel auf pflanzlicher Basis ist umhüllt von einer knusprigen Schicht aus Teig und Panade- der Klassiker unter den pflanzlichen Hähnchengerichten.

– TiNDLE Crispy Filets:Die saftigen und knusprigen plant-based Filets lassen sich leicht zubereiten und sind die perfekte Grundlage für Wraps oder Tacos.

– TiNDLE Wings:Die plant-based Version der beliebten Chicken Wings ist ideal für den ultimativen Knusper-Moment oder kann mit der Sauce der Wahl für ein individuelles Geschmackserlebnis aufgepeppt werden.

„Heute haben wir in unserer Mission, ein nachhaltigeres Lebensmittelsystem zu schaffen, einen großen Schritt nach vorne gemacht“, sagt Timo Recker, Executive Chairman und Mitbegründer von Next Gen Foods. „Wir freuen uns sehr, TiNDLE für Foodies überall zugänglicher zu machen, insbesondere in den Supermärkten in meinem Heimatland Deutschland.“

Als größtes Einzelhandelsunternehmen in Deutschland mit insgesamt über 11.000 Märkten führt die EDEKA-Gruppe TiNDLE als erstes Unternehmen hierzulande ein. Die 1907 gegründete EDEKA-Gruppe ist bekannt für ihre Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten aus einem Mix von traditionellen regionalen und internationalen Herstellern sowie für ihr Engagement in Punkto Innovation und Nachhaltigkeit. Zur Gruppe gehört auch der Netto Marken-Discounter, der dafür bekannt ist, Qualität zum günstigen Preis anzubieten.

Ab dieser Woche finden Kunden und Kundinnen TiNDLE in EDEKA-Märkten im Südwesten Deutschlands, darunter in Städten wie Frankfurt, Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart. Ab dem 8. Februar stehen die TiNDLE-Produkte in den Regalen der Ballungsräume wie Berlin, Brandenburg und Hannover. Bei EDEKA ist TiNDLE im Kühlregal in den Varianten Schnitzel, Nuggets, Crispy Filets und Filet Bites zu einem UVP von 3,49EUR erhältlich.

Darüber hinaus führen alle 4.200 bundesweiten Netto-Märkte vom 31. Januar bis einschließlich 5. Februar die TiNDLE Schnitzel, Nuggets und Wings im Tiefkühlregal für diesen begrenzten Zeitraum zu einem UVP von 4,99EUR. Die Preise können je nach Standort der Filiale variieren.

In Deutschland geht der Fleischkonsum immer mehr zurück. Hierfür ist auch die jüngere Generation verantwortlich, die nach einer Ernährung sucht, die frei von tierischen Produkten ist. Heute verzehren die Deutschen im Durchschnitt 60,5 kg Fleisch pro Jahr, ein deutlicher Rückgang um 12,3 Prozent gegenüber 69 kg im Jahr 2011. Während der Fleischkonsum in Deutschland zurückgegangen ist, hat der Verkauf von pflanzlichen Lebensmitteln im Einzelhandel explosionsartig zugenommen.

Außerhalb Deutschlands testete TiNDLE kürzlich sein Einzelhandelsangebot mit der britischen Lebensmittelkette Morrisons als Teil einer saisonalen Werbeaktion für die weit verbreitete Veganuary-Challenge und sammelte dabei Feedback und Erkenntnisse der Konsumentinnen und Konsumenten über seine neue Produktlinie. In den Vereinigten Staaten können die Konsumentinnen und Konsumenten die neue Produktpalette von TiNDLE nun für eine begrenzte Zeit testen, bevor sie im Laufe des Jahres in die amerikanischen Lebensmittelgeschäfte kommt. Mit den Originalrezepten von Chefkoch Chad Rosenthal aus seinem Motel Fried Chicken-Konzept sind die Kochboxen die perfekte Möglichkeit für erfahrene und unerfahrene Feinschmecker, TiNDLE zu Hause zu kochen. Zu den ersten TiNDLE-Angeboten des Motel Fried Chicken Stores gehören:

TiNDLE Buffalo Chicken Tenders Wrap Kit: Die TiNDLE Buffalo Chicken Tenders Wraps sind für alle Liebhabende scharfen Essens: TiNDLE Tenders werden in einer scharfen Buffalo-Soße geschwenkt und mit einem würzigen, veganen Blauschimmelkäse-Salat serviert. Diese Wraps können problemlos mit der ganzen Familie zubereitet werden: entweder mit einem kräftigen Schärfekick oder für ein schnell gezaubertes Mittag- oder Abendessen in der milden Variante.

TiNDLE Hähnchen-Burger-Kit: Eine pflanzliche Variante des kultigen Motel Fried Chicken Burgers. TiNDLE Patties sind hier der Star – umhüllt von einer reichhaltigen Teigschicht und unwiderstehlichen Semmelbrösel-Kruste – serviert mit weichen Buns und einer Auswahl an Toppings, darunter ein Memphis-Mustard-Salat, vegane Zitrus-Mayo, Dill-Gurken und einer feurigen Würze.

TiNDLE Sweet Honey BBQ Chicken Wings Kit: Überzogen mit einer süßen Honey-BBQ-Sauce, die mit MeliBios pflanzlichem Honig ohne Bienen hergestellt wird, sind die TiNDLE Wings der ultimative Gaumenschmauß – sie bieten die perfekte Balance zwischen süßem und würzigem Geschmack mit einer knusprigen und goldbraunen Kruste und sind innen zart und saftig; die Wings werden für den extra Geschmackskick zusammen mit einem hausgemachten Ranch-Dip und einem Memphis-Mustard-Salat geliefert.

TiNDLE ist das erste Produkt von Next Gen Foods, einem in Singapur gegründeten Food-Tech-Unternehmen, das innovative und nachhaltige Lebensmittel entwickelt und vermarktet. Next Gen Foods wurde 2020 von dem in Brasilien geborenen Geflügelexporteur und erfahrenen Lebensmittelunternehmer Andre Menezes und dem in Deutschland geborenen Timo Recker gegründet, dessen Familienunternehmen seit drei Generationen Schnitzel und andere Fleischprodukte herstellt. Nach ihrem ersten Treffen beschlossen sie, an Produkten zu arbeiten, die die Abhängigkeit der Menschheit von der Tierhaltung verringern.

Weitere Informationen über die neue TiNDLE-Produktlinie für den Einzelhandel oder um das nächste Restaurant oder Lebensmittelgeschäft mit TiNDLE in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie tindle.com/de.

TiNDLEist das erste Hähnchen auf Pflanzenbasis, das speziell mit Köchen für Köche entwickelt wurde. Die Zutaten ohne Gentechnik aus pflanzlichen Inhaltsstoffen spiegeln die Textur, den Geschmack und das Aroma von tierischem Hähnchen wider.

TiNDLE ist das erste Produkt vonNext Gen Foods, einem in Singapur gegründeten Food-Tech-Unternehmen, das innovative und nachhaltige Lebensmittel entwickelt und vermarktet. Gegründet wurde Next Gen Foods 2020 von dem brasilianischen Geflügelexporteur und Lebensmittelexperten Andre Menezes und Timo Recker, dessen Familienunternehmen seit drei Generationen Schnitzel und andere Fleischprodukte in Deutschland herstellt. In Deutschland ist TiNDLE in Restaurants verschiedener Großstädte verfügbar – weltweit auch in anderen Ländern Europas, den USA, Asien und dem Nahen Osten.

