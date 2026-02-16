Till“s Freunde setzen Zeichen der Solidarität: Vereinswagen wird zu „Tilly“s Freunde“

Düsseldorf – Die Karnevalsgesellschaft Till“s Freunde Düsseldorf-Derendorf 1962 e.V.setzt ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit innerhalb der Düsseldorfer Karnevalsgemeinschaft: Für den diesjährigen Rosenmontagszug wird der Vereinswagen symbolisch in „Tilly“s Freunde“ umbenannt.

Die Idee zu dieser besonderen Aktion entstand bereits Ende Januar im Vorstand des Vereins und wurde am Karnevalswochenende mit großer Überzeugung umgesetzt.

Mit der bewusst gewählten Wortspiel-Umbenennung bringen die Till“s Freunde ihre Wertschätz ung und Unterstützung für den Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly zum Ausdruck. Seine Arbeiten prägen seit Jahrzehnten das Erscheinungsbild des Rosenmontagszugs Düsseldorf und stehen für kreative Freiheit, Humor und gesellschaftlichen Diskurs.

Gerade in Zeiten öffentlicher Diskussionen um satirische Darstellungen verstehen die Till“s Freunde diese Geste als positives und solidarisches Signal für Zusammenhalt, Respekt und die Bedeutung der Karnevalstradition.

Die symbolische Umbenennung gilt für den diesjährigen Rosenmontagszug.

Helau!

Karnevalsgesellschaft Till“s Freunde Düsseldorf-Derendorf 1962 e.V.

Kontakt

KG Till’s Freunde Düsseldorf-Derendorf 1962 e.V.

Markos Botsaris

Vennstr. 89

40627 Düsseldorf

01794762148



https://tillsfreunde.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.