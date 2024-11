Tiger Kwon – Kids: Kinder stark und selbstbewusst machen

Tiger Kwon – Kids stärkt Kinder von 4 bis 13 in Selbstbewusstsein, Respekt und Gewaltprävention. Ein einzigartiges Konzept für starke Kinder.

Warum Tiger Kwon – Kids?

Tiger Kwon – Kids bietet Kindern im Alter von 4 bis 13 Jahren ein einzigartiges Training im Kinderkarate, das Selbstvertrauen, Disziplin und Stärke fördert. Die Schule geht über Kampfsport hinaus und vermittelt Werte, die den Kindern im Alltag helfen. Neben Techniken lernen die Kinder Respekt und Durchhaltevermögen, um persönliche Ziele zu erreichen. Kinderkarate bei Tiger Kwon – Kids stärkt körperlich und mental – durch ein Konzept, das Kinder auf die Herausforderungen des Lebens vorbereitet. Die Website informiert Eltern über das Trainingskonzept und die Standorte in Oberösterreich.

Zielgruppe und Standortvielfalt

Tiger Kwon – Kids richtet sich an Familien, die für ihre Kinder eine wertvolle und pädagogisch unterstützte Freizeitbeschäftigung suchen. Kinderkarate stärkt körperliche Fitness und fördert wichtige Lebenswerte. Mit sechs Standorten in Oberösterreich, darunter Wels und Pichl bei Wels, bietet Tiger Kwon – Kids ein innovatives Programm, das Bewegung mit Anti-Mobbing-Strategien verbindet. Kinder lernen Selbstvertrauen und Selbstbehauptung und erfahren, wie sie Grenzen respektvoll setzen. Diese Standortvielfalt erleichtert es Eltern, ein geeignetes Training in ihrer Nähe zu finden und sich auf der Website über Kurse zu informieren.

Selbstbewusstsein und Stärke durch Kampfsport

Ein zentraler Fokus bei Tiger Kwon – Kids liegt auf der Stärkung des Selbstvertrauens durch Kinderkarate. Die Kinder lernen, ihre Fähigkeiten zu schätzen und ihre mentale Stärke auszubauen. Die Trainer fördern Disziplin und Selbstbeherrschung als Schlüssel zur Selbstentwicklung. Kinder erfahren, dass wahre Stärke aus ruhigem Selbstbewusstsein statt aus Aggression resultiert. Diese Werte helfen den Kindern, in sozialen Situationen angemessen und bedacht zu agieren. Kinderkarate unterstützt sie, in schwierigen Momenten ruhig zu bleiben und ihr Selbstvertrauen konsequent zu entwickeln.

Gewaltprävention und Mobbingbewältigung

Tiger Kwon – Kids legt besonderen Wert auf Anti-Mobbing-Strategien und präventive Gewaltbewältigung. Kinder lernen, Konflikte früh zu erkennen und friedlich zu lösen, ohne sich von Emotionen leiten zu lassen. Im Training werden ihnen Verhaltensweisen beigebracht, die sie im Umgang mit Mobbing selbstsicher machen. Anti-Mobbing ist ein fester Bestandteil des Programms und fördert das Selbstvertrauen der Kinder, Konflikte souverän zu meistern. Die Trainer vermitteln die Wichtigkeit von Selbstkontrolle und Respekt, was Kindern hilft, sich sozial zu behaupten und stärkt den Zusammenhalt in der Gruppe.

Förderung von Respekt und Disziplin

Bei Tiger Kwon – Kids stehen Respekt und Disziplin im Zentrum des Trainings. Kinderkarate vermittelt den jungen Teilnehmer, wie wichtig es ist, sich und andere zu respektieren. Die klaren Strukturen und Abläufe fördern Selbstkontrolle und Durchhaltevermögen. Kinder lernen, ihre Ziele mit Geduld zu verfolgen und zu erreichen, was ihnen im Alltag zugutekommt. Das Anti-Mobbing-Training stärkt ihre soziale Kompetenz, da die Kinder lernen, fair miteinander umzugehen. Diese Werte prägen die Kinder langfristig und stärken ihre Fähigkeit, respektvoll in Gruppen zu agieren.

Rolle der Trainer und Trainingsatmosphäre

Die Trainer bei Tiger Kwon – Kids spielen eine zentrale Rolle in der Ausbildung und Förderung der Kinder. Durch ihre Erfahrung und Einfühlsamkeit schaffen sie eine sichere Atmosphäre, in der die Kinder Vertrauen und Selbstvertrauen aufbauen. Kinderkarate wird hier als Mittel zur Charakterbildung genutzt, wobei die Trainer Werte wie Durchhaltevermögen und Anti-Mobbing-Strategien vermitteln. Die Kinder entwickeln sich in einer Umgebung, die auf Respekt und gegenseitige Unterstützung setzt, und profitieren von einem positiven Lernklima, das Spaß und Ernsthaftigkeit vereint.

Mehr als Sport: Die positive Wirkung auf das Leben der Kinder

Tiger Kwon – Kids geht über den Sport hinaus und fördert Selbstbewusstsein und soziale Kompetenzen, die Kinder nachhaltig stärken. Kinderkarate entwickelt die physische Kondition und formt das Selbstvertrauen und die soziale Sicherheit. Das Anti-Mobbing-Konzept hilft Kindern, sich selbstbewusst gegen negative Einflüsse zu behaupten und sich in sozialen Situationen zu bewegen. Die positiven Effekte zeigen sich sowohl im Schulalltag und im Freundeskreis und schaffen die Basis für ein respektvolles und verantwortungsbewusstes Leben. Weitere Informationen sind auf https://tigerkwon-kids.at zu finden.

Kontakt

Kampfkunstschule Tiger Kwon e.U.

Peter Neuwirth

Porzellangasse 46

4600 Wels

00436509258966



https://tigerkwon-kids.at

