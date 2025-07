Tiervermittlung mit Herz – Die Plattform von Tierheimat für Tierfreunde

Wie Tierheimat Tausende Tiere rettet – Der einfache Weg zum perfekten Haustier!

Stuttgart im Juli 2025 – In Deutschland warten jährlich über 300.000 Tiere in Tierheimen auf ein neues Zuhause, viele davon sind liebevolle Begleiter, die eine zweite Chance verdienen. Tierheimat bietet eine moderne Plattform, die Tierfreunde mit Tieren aus seriösen Tierheimen und Tierschutzvereinen verbindet. Interessierte können mit einer einfachen Suche Hunde, Katzen oder Kleintiere in ihrer Nähe finden – und das völlig kostenlos. Hier mehr erfahren: https://www.tierheimat.de

Die Plattform von Tierheimat löst ein zentrales Problem: die Suche nach einer vertrauenswürdigen Tiervermittlung. Anstatt Zeit mit undurchsichtigen Angeboten zu verbringen, prüft Tierheimat alle Anbieter nach dem Tierschutzgesetz (§11). So wird sichergestellt, dass jedes Tier aus einer seriösen Quelle stammt. Knapp 300 Tierheime und Tierschutzvereine nutzen die Plattform, um ihre Schützlinge zu präsentieren – ein starkes Zeichen für die Qualität des Angebots. Eine Nutzerin, Anna aus Stuttgart, schwärmt: „Dank Tierheimat hat sie ihren Kater Max gefunden. Die Steckbriefe waren so detailliert, dass sie sofort wusste, er passt zu ihr.“

Im Vergleich zu überteuerten Angeboten, bietet Tierheimat eine kostengünstige und verantwortungsvolle Alternative. Die Plattform rahmt die Adoption positiv: Statt ein Tier zu „kaufen“, wird ein Leben gerettet und Liebe geschenkt. Interessierte geben ihre Daten ein, und das Tierheim nimmt direkt Kontakt auf. Dies spart Zeit und führt schnell zum passenden tierischen Begleiter. Auch zugelassene Züchter können mittlerweile ihre Tiere bei Tierheimat online stellen.

Personen, die ein Tier adoptieren möchten, finden auf www.tierheimat.de eine einfache Lösung. Die Plattform macht die Suche nicht nur effizient, sondern auch emotional bereichernd. Besucher können die Steckbriefe durchstöbern und ein Tier finden, das ihr Leben und das des Tieres verändert.

Tierheimat verbindet Menschen mit Tieren, die ein neues Zuhause suchen. Die Plattform bietet nicht nur eine sichere Möglichkeit zur Vermittlung, sondern auch wertvolle Unterstützung durch Expertenwissen. Wer sich für ein Tier entscheidet, erhält Zugang zu exklusiven Ratgebern, die alle wichtigen Aspekte der Tierhaltung abdecken.

