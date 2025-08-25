Tierschutz und Züchter vereint – Tierheimat unterstützt verantwortungsvolle Vermittlung

Tierheimat für Tierfreunde!

Stuttgart im August 2025 – Tierheimat.de verbindet verantwortungsvolle Züchter und Tierschutzvereine auf einer Plattform, um Tieren ein liebevolles Zuhause zu schenken. Die Plattform ermöglicht es geprüften Züchtern, ihre Tiere kostenlos zu präsentieren, und unterstützt Tierfreunde durch Newsletter und Spendenmöglichkeiten. Hier mehr erfahren: https://www.tierheimat.de

Tierheimat spricht Menschen an, die verantwortungsvolle Züchter suchen oder den Tierschutz fördern möchten. Über 300 Züchter und Tierheime nutzen die Plattform, um Tiere zu vermitteln. „Wir haben durch Tierheimat 15 Welpen in nur zwei Monaten vermittelt“, berichtet ein Züchter aus Bayern. Solche Erfolgsgeschichten zeigen die Wirksamkeit der Plattform. Tierheimat prüft alle Anbieter, um sicherzustellen, dass sie im Sinne des Tierschutzgesetzes arbeiten.

Im Vergleich zu überteuerten oder unseriösen Züchtern, die oft keine Transparenz bieten, setzt Tierheimat auf Seriosität. Die Plattform rahmt die Zusammenarbeit positiv: Durch die Unterstützung geprüfter Züchter oder Spenden für den Tierschutz wird Tierleid verhindert. Interessierte können sich für den Newsletter anmelden oder Züchter direkt kontaktieren, um ein passendes Tier zu finden.

Auf www.tierheimat.de können Tierfreunde geprüfte Züchter entdecken oder den Tierschutz durch Spenden unterstützen. Die Plattform macht Engagement einfach und verbindet Tierfreunde mit seriösen Anbietern. So wird sichergestellt, dass jedes Tier ein Zuhause findet, das es verdient.

Tierheimat, 2020 im Schwarzwald gegründet, ist Deutschlands liebevolle Plattform für Tierschutz und Tierfreunde. Sie verbindet Menschen mit geprüften Züchtern und Tierschutzvereinen und bietet Ratgeber von Adoption bis Zusammenleben. Auf Instagram und Facebook können Interessierte Teil der Community werden und wöchentlich spannende Inhalte, Tipps und Erfolgsgeschichten entdecken.

Tierheimat verbindet Menschen mit Tieren, die ein neues Zuhause suchen. Die Plattform bietet nicht nur eine sichere Möglichkeit zur Vermittlung, sondern auch wertvolle Unterstützung durch Expertenwissen. Wer sich für ein Tier entscheidet, erhält Zugang zu exklusiven Ratgebern, die alle wichtigen Aspekte der Tierhaltung abdecken.

Kontakt

Tierheimat GmbH & Co. KG

Holger Baur

Flughafenstraße 59

70629 Stuttgart

0711-28699450



https://www.tierheimat.de

