Tierische Magie: Über eine ganz besondere Verbindung

Am 4. Oktober ist Welttierschutztag und wir nehmen ihn zum Anlass, um das Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.

Am 4. Oktober ist Welttierschutztag – ein Tag, der uns auch daran erinnert, wie sehr Tiere unser Leben bereichern. Sie sind treue Begleiter, Helfer im Alltag, therapeutische Unterstützer und ein Teil der Natur. Und wenn sie „durchs Netz fallen“? Wie lässt sich der Würde des Tieres im Tierschutz Rechnung tragen?

Eine kraftvolle Beziehung zwischen Mensch und Tier

So stark kann die Verbindung zwischen Lebewesen sein! Sie prägt den Alltag vieler Menschen, die ein Haustier besitzen – ob als Begleiter, Trostspender oder Arbeitstier. Und das seit etwa 13.000 Jahren!

Heimtiermarkt vs. Tierschutz: Ein Blick auf die Ausgaben

Die enge Bindung zwischen Mensch und Tier spiegelt sich auch in der geschätzten Anzahl von knapp 35 Millionen Tieren in deutschen Haushalten wider. Und im boomenden Heimtiermarkt: Laut dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e. V. (ZZF) gaben private Haushalte im Jahr 2023 beeindruckende 4,5 Millionen Euro allein für Heimtier-Fertignahrung aus, zudem 1,2 Millionen Euro für Zubehör. Wie sehen die Ausgaben im Vergleich dazu im Tierschutz aus?

Tierheime kämpfen oft mit deutlich höheren Kosten pro Tier, da sie für die umfassende Betreuung und Pflege ihrer Schützlinge aufkommen müssen. Vor allem die medizinische Versorgung, aber auch erforderliches Spezialfutter schlagen ordentlich zu Buche. Während private Tierhalter bei ihren Ausgaben einen individuellen Spielraum haben, sind Tierheime grundsätzlich auf Sparkurs und auf Spenden sowie staatliche Unterstützung angewiesen. Die Frage nach zusätzlicher Hilfe ist also aktueller denn je.

De Hun“nenhoff – ein Vorzeigeprojekt

Der Welttierschutztag erinnert uns daran, dass Tiere fühlende Wesen sind, deren Würde es zu schützen gilt. In Deutschland ist der Tierschutz im Grundgesetz verankert, doch es bleibt eine Herausforderung, allen Tieren gerecht zu werden. Tierschutzorganisationen leisten hier Außergewöhnliches. Ein Beispiel ist De Hun“nenhoff in Schneverdingen, der sich um teilweise gelähmte Hunde kümmert. Diese „Rolli-Hunde“ erhalten dort nicht nur eine liebevolle Unterkunft, sondern auch medizinische Betreuung und Therapie. Für Extras bleibt nichts übrig.

Sponsoring: Wenn gezielte Impulse zu sozialem Engagement motivieren

Eine besondere Option für Förderprogramme bietet das Sponsoring. De Hun“nenhoff nutzt für die tägliche Arbeit ein von Pro Humanis realisiertes Fahrzeug – für die Einrichtung frei von Anschaffungskosten. Das Sponsoring-Modell funktioniert so: Pro Humanis überzeugt regionale Unternehmen davon, ein konkretes Projekt zu unterstützen, indem sie eine Werbefläche buchen. Ihr Vorteil: Das auf dem Sponsoring-Fahrzeug aufgebrachte Unternehmenslogo präsentiert die Firmen als sozial engagierte Unternehmen. In der Praxis zeigt sich, dass Viele aber auch einfach ein Herz für Tiere haben und auf eine Art und Weise helfen möchten, die für sie vertrauenswürdig und gleichzeitig effizient ist. Das Resultat: Der von Pro Humanis bereitgestellte Ford Transit ermöglicht es jetzt, Tiere zu transportieren, Einkäufe zu tätigen und Sachspenden abzuholen.

Für den Tierschutz stark machen – an jedem Tag

Die Motivation der Sponsoren zeigt: Sie wollen in ihrer Region gezielt etwas Gutes tun. Mit ihrem Humansponsoring-Modell unterstützt Pro Humanis soziale Einrichtungen und Tierschutzprojekte wie De Hun“nenhoff. Diese Art der Kooperation schafft ein starkes Netzwerk, das sowohl Menschen als auch Tiere ein wertvolles Stückchen weit auffängt.

Fazit: Der Welttierschutztag erinnert uns an unsere Verantwortung

Der Welttierschutztag steht für die Verantwortung gegenüber Tieren. Ob durch Spenden, ehrenamtliches Engagement oder Sponsoring: Jeder kann seinen Beitrag leisten, um das Leben von Tieren zu verbessern. Gezielte Impulse im Rahmen von Sponsoring-Projekten tragen dazu bei, soziales Engagement regionaler Unternehmen zu initiieren und in effiziente Bahnen zu lenken. Damit wir der Würde der Tiere gemeinsam Rechnung tragen.

Pro Humanis steht für soziales Engagement. Durch das Humansponsoring-Modell unterstützt das Unternehmen deutschlandweit Einrichtungen aus den Bereichen Tierschutz, Gesundheit, Soziales, Menschen mit Behinderungen sowie Tafeln. Diese Einrichtungen erhalten Fahrzeuge, Anhänger, Info-Terminals und Erste-Hilfe-Ausrüstungen frei von Anschaffungskosten.

Die Pro Humanis Humansponsoring GmbH wendet sich aktiv an kleine und mittelständische Unternehmen, um sie als regionale Sponsoren zu gewinnen. Die Betriebe erhalten im Gegenzug attraktive Werbeflächen auf den gesponserten Produkten, die von den Einrichtungen für ihre wichtige Arbeit genutzt werden. Dadurch entsteht eine Win-Win-Situation: Die Einrichtungen profitieren von den dringend benötigten Arbeitsmitteln, während die Firmen durch ihr Engagement ihre lokale Präsenz und ihr Ansehen in der Gemeinschaft stärken. So fördert Pro Humanis maßgeblich soziale Projekte und regionale Partnerschaften.

