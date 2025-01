Der Greenologen petpanel Podcast mit Greenologe Klaus Wagner und Kynologe Joe Rahn bringt in seiner neuesten Episode heiße Diskussionen rund um die vegane Ernährung von Haustieren auf den Tisch. Unter dem Titel „Tierisch vegan Klartext – Mythen und Fakten zur Haustierernährung“ geht es um eine der kontroversesten Fragen der Heimtierhaltung: Ist eine pflanzliche Ernährung für Hunde und Katzen möglich, sinnvoll und sicher?

Eine Debatte, die polarisiert

Viele Tierhalter lehnen das Thema vegane Tierernährung kategorisch ab. „Unnatürlich“, „tierschutzwidrig“ oder gar „gefährlich“ – so lauten häufige Reaktionen. Doch ist das tatsächlich wissenschaftlich haltbar? Um Klarheit zu schaffen, haben Klaus Wagner und Joe Rahn in der vorherigen Episode den weltweit anerkannten Experten für vegane Tierernährung, Prof. Dr. Andrew Knight, interviewt. In der aktuellen Folge ziehen sie Bilanz: Welche Mythen halten sich hartnäckig? Welche wissenschaftlichen Fakten gibt es? Und warum ist diese Debatte so emotional aufgeladen?

Gesetzliche Grundlagen und ernährungsphysiologische Fakten

Ein zentraler Punkt der Diskussion ist die rechtliche Grundlage. Laut Tierschutzgesetz müssen Haustiere „artgerecht“ und „bedürfnisgerecht“ ernährt werden. Doch was bedeutet das konkret? Wagner und Rahn beleuchten, welche Nährstoffe essenziell sind und wie sie – unabhängig von tierischen oder pflanzlichen Quellen – bedarfsgerecht zugeführt werden können. Zudem werfen sie einen Blick in die Vergangenheit: Historische Aufzeichnungen zeigen, dass Hunde bis ins 19. Jahrhundert hinein größtenteils pflanzlich ernährt wurden.

BARF vs. Vegan – Ein fairer Vergleich

Die Episode nimmt auch die populäre BARF-Fütterung unter die Lupe. Während BARF-Befürworter auf „Natürlichkeit“ und „biologisch artgerechte Rohfütterung“ setzen, zeigen Studien, dass rohes Fleisch oft mit Krankheitserregern belastet ist und viele selbst zusammengestellte Rationen zu Nährstoffmängeln führen. Im Gegensatz dazu sind industriell hergestellte vegane Futtermittel speziell auf die Bedürfnisse von Haustieren abgestimmt und werden ernährungsphysiologisch optimiert.

Praxistipps und wissenschaftliche Einblicke

Wer sich für eine pflanzliche Ernährung von Hunden oder Katzen interessiert, erhält in dieser Episode wertvolle Tipps:

– Wie gelingt die Umstellung auf veganes Futter?

– Welche Nährstoffe müssen besonders beachtet werden?

– Was sagt die aktuelle Forschung zu den Gesundheitsauswirkungen?

– Warum es sich lohnt, über den Tellerrand zu blicken

Der Greenologen petpanel Podcast hat es sich zur Aufgabe gemacht, wissenschaftlich fundierte und praxisnahe Informationen zur nachhaltigen Heimtierernährung zu liefern. Klaus Wagner und Joe Rahn möchten mit Fakten aufklären und Vorurteile abbauen. Dabei geht es nicht darum, Haustiere zwanghaft vegan zu ernähren, sondern Alternativen aufzuzeigen, nachhaltige Entscheidungen zu fördern und bewusst mit den Ressourcen unseres Planeten umzugehen.

Die Episode ist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Zuhörer sind herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen – ob mit Fragen, Erfahrungen oder kritischen Gedanken.

Apple Podcast

Spotify

Podigee

RTL Plus Podcast

Klaus Wagner & Joe Rahn – Die Köpfe hinter dem Greenologen Petpanel Podcast

Klaus Wagner – Der Visionär für nachhaltige Tierernährung

Klaus Wagner ist ein renommierter Experte im Bereich nachhaltiger und innovativer Tierernährung. Als Unternehmer und Berater für die Heimtierfutterbranche setzt er sich intensiv mit der Entwicklung von Alternativen zu herkömmlicher Tiernahrung auseinander. Sein Fokus liegt auf pflanzenbasierten, hybriden und umweltfreundlichen Fütterungskonzepten, die eine gesunde Ernährung mit ökologischer Verantwortung verbinden. Durch seine langjährige Erfahrung in der Produktentwicklung und als Verfechter wissenschaftlich fundierter Lösungen treibt er den Wandel hin zu einer ressourcenschonenden und ethisch vertretbaren Tierernährung voran.

Joe Rahn – Der kreative Stratege für nachhaltige Märkte

Joe Rahn ist Kynologe, Ernährungsexperte und Diätetiker, Podcaster, Markenspezialist und strategischer Denker, der sich darauf spezialisiert hat, nachhaltige Produkte und Geschäftsmodelle im Heimtiermarkt zu etablieren. Mit einem tiefen Verständnis für Verbrauchertrends, Markenkommunikation und digitale Strategien hilft er Unternehmen, ihre Vision einer verantwortungsvollen Heimtierhaltung erfolgreich in die Praxis umzusetzen. Seine Leidenschaft gilt der Verknüpfung von Innovation, Marktanalyse und nachhaltigem Unternehmertum im Petfoodsektor.

Warum sie den Greenologen Petpanel Podcast machen

Der Greenologen Petpanel Podcast wurde ins Leben gerufen, um eine Plattform für fundierte, wissenschaftlich belegte und praxisnahe Informationen zur nachhaltigen Tierernährung zu schaffen. Klaus Wagner und Joe Rahn wollen mit dem Podcast Halbwissen und Mythen rund um vegane und hybride Tierernährung aufklären, Alternativen aufzeigen und einen offenen Dialog mit Experten, Herstellern und Tierhaltern fördern. Dabei bringen sie ihr gebündeltes Wissen aus Wissenschaft, Marktgeschehen und Unternehmensentwicklung ein, um nachhaltige Lösungen greifbar und verständlich zu machen.

Ihr Ziel: Heimtierhalter und Fachleute gleichermaßen für innovative Ernährungsansätze zu sensibilisieren und langfristig ein Bewusstsein für ressourcenschonende, gesunde und ethische Fütterung zu schaffen.

Kontakt

Petnews.fm und Petcast.fm

Joe Rahn

Firreler Straße 35

26835 Hesel

04946

8998554



http://Greenologe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.