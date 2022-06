Tierheimsponsoring: Tierheime durch Versorgungspakete retten

Wie Tierheimsponsoring Tierheimen nicht nur finanziell unter die Arme greift

Die Situation vieler Tierheime in Deutschland ist aktuell sehr kritisch. Über 85 Prozent der Einrichtungen haben finanzielle Probleme, die so weitreichend sind, dass einige Heime um ihre Existenz bangen müssen. Tierheimsponsoring bietet diesen Tierheimen eine große Hilfe an. Das Dienstleistungsunternehmen hat ein spezielles Konzept entwickelt, durch das die Einrichtungen mit kostenlosen Versorgungsmittelpaketen beliefert werden können. In diesen ist unter anderem auch hochwertiges Tierfutter enthalten, das extra auf die Bedürfnisse von Tierheimtieren ausgerichtet ist.

WIE FUNKTIONIERT DAS TIERHEIMSPONSORING?

Wenn Tierheime finanzielle Schwierigkeiten haben, ist Tierheimsponsoring eine gute Anlaufstelle. Hier können sich die Einrichtungen melden und ein Versorgungskonto eröffnen. FFTIN schickt anschließend Mitarbeiter zum Standort des Tierheims, wo diese die Anwohner über die Einrichtung und deren Probleme informieren. Tierliebe Menschen, die dem Tierheim gerne helfen möchten, bekommen so die Möglichkeit, ein Versorgungspaket für ihre Wunsch-Einrichtung zu kaufen. Der Preis für dieses Versorgungspaket wird schließlich auf das Versorgungskonto gutgeschrieben. Sobald die Tiere Bedarf an Grundversorgungsmitteln wie Streu oder Tierfutter bei FFTIN Tierheimsponsoring anmelden, wird ein Versorgungspaket zusammengestellt, dessen Gegenwert mit dem Guthaben des Versorgungskontos verrechnet wird. Tierheimsponsoring liefert die Versorgungspakete schließlich an die Tierheime, für die keinerlei Kosten entstehen.

WELCHE VORTEILE HABEN TIERHEIME DURCH DIE VERSORGUNGSPAKETE?

Die Versorgungspakete von Tierheimsponsoring beinhalten unter anderem Streu oder hochwertiges Tierfutter. Das Geld, das die Tierheime durch dieses Angebot einsparen, können sie für andere Rechnungen oder Ausgaben nutzen, die sonst hintenanstehen würden. FFTIN Tierheimsponsoring achtet darüber hinaus darauf, dass der Inhalt der Versorgungspakete von ausgesprochen guter Qualität ist. Gerade im Bereich des Tierfutters ist das besonders wichtig, da eine falsche oder ständig wechselnde Ernährung bei vielen Tierheimtieren zu Krankheiten führen kann. Das Tierheimfutter der Versorgungspakete bietet dagegen hochwertige Inhaltsstoffe, die der Gesundheit der Tiere zugutekommen, wodurch sich die Tierheime zusätzlich einige Tierarztkosten sparen können.

WOHER WEISS MAN, OB DIE VERSORGUNGSPAKETE AUCH IM TIERHEIM ANGEKOMMEN SIND?

Tierheimsponsoring geht sehr transparent mit den Informationen über die Versorgungspakete um. Auf der Homepage des Dienstleisters kann man jederzeit einsehen, welche Tierheime zuletzt mit Versorgungspaketen beliefert wurden. Darüber hinaus stehen die kooperierenden Tierheime jederzeit für Fragen zur Verfügung.

WAS SCHÄTZEN TIERHEIME AN TIERHEIMSPONSORING?

In ihren Erfahrungsberichten äußern sich Tierheime sehr positiv über das Angebot von FFTIN Tierheimsponsoring. Die Tiere genießen ihr Futter, die Lieferung verläuft den Aussagen zufolge stets unkompliziert und pünktlich. Für viele Tierheime war es stets eine Herausforderung, überhaupt an Futter heranzukommen, weshalb die Versorgungspakete von Tierheimsponsoring nun eine gewaltige Entlastung darstellen und sogar die weitere Existenz der Einrichtungen sichern. Auch die Qualität von Streu und Futter wird lobend hervorgehoben, da dadurch schon so mancher kranke Hund wieder aufgepäppelt werden konnte.

Firmenkontakt

FFTIN – TIERHEIMSPONSORING GmbH & Co. KG

H. B.

Carl-Borgward-Str. 14

72108 Rottenburg

0 74 72 / 98 86 60

0 74 72 / 98 86 666

info@tierheimsponsoring.de

https://www.tierheimsponsoring.de/

