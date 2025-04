Tierheimat.de: Mehr als nur eine Vermittlungsplattform

24/7 Begleiter für das Wohl eines Tieres!

Stuttgart im April 2025 – Sich ein Tier anzuschaffen sollte gut überlegt sein: Tiere verdienen Liebe, Aufmerksamkeit und die bestmögliche Versorgung. Die Vermittlungsplattform tierheimat.de bietet nicht nur eine sichere Vermittlung für Tiere aus dem Tierschutz, sondern auch zahlreiche zusätzliche Services, die Tierhaltern das Leben erleichtern.

Der Ratgeber von Tierheimat hilft jedem Tierfreund, die richtige Entscheidung zu treffen: von der Auswahl des passenden Haustieres bis hin zur Eingewöhnung und Pflege. Das Tierheimat-Team bietet wertvolle Tipps und Expertenwissen, damit jeder Tierhalter bestens vorbereitet ist.

Warum Tierheimat?

Sichere Vermittlung: Das Team bietet eine vertrauenswürdige Plattform, die Tierfreunde mit Tierschutzvereinen verbindet.

Umfangreicher Ratgeber: Expertenwissen und Tipps rund um Adoption, Pflege und Tiergesundheit.

24/7 Online Tierarzt: Schnelle, kompetente Hilfe für jeder Tier – kostenlos mit der Versicherung.

Hier mehr erfahren: https://www.tierheimat.de

Online Tierarzt 24h – kostenlos!

Bei den Online Tierärzten 24h trifft man immer auf erfahrene Tierärzte, ganz gleich wo man gerade ist. Die Online Tierärzte sind kompetente Ansprechpartner für jeden Tierhalter, immer dann, wenn man in einem Notfall dringend einen Tierarzt braucht oder auch nur einen Ratschlag, wenn ein Tier Verhaltensprobleme aufweist oder wenn man unsicher ist, ob man mit einem Problem direkt zum Tierarzt gehen soll. Online Tierärzte helfen mit Rat und Tat – an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr!

Welche Tiere behandeln die Online Tierärzte? Geholfen werden kann Hunden, Katzen, Kaninchen und allen anderen Kleintieren: bis zu 75% aller Tierarztfälle kann man mit einem Online Tierarzt per Videotelefonie lösen. Und das Tolle daran ist – rund um die Uhr sind echte Tierärzte da. Mit Tierheimat.de bekommt man eine Rundum-Versorgung für den Liebling! Hier mehr erfahren: https://www.tierheimat.de/online-tierarzt-24h

Tierheimat verbindet Menschen mit Tieren, die ein neues Zuhause suchen. Die Plattform bietet nicht nur eine sichere Möglichkeit zur Vermittlung, sondern auch wertvolle Unterstützung durch Expertenwissen. Wer sich für ein Tier entscheidet, erhält Zugang zu exklusiven Ratgebern, die alle wichtigen Aspekte der Tierhaltung abdecken.

