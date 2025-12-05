VERBRAUCHER INITIATIVE veröffentlicht neues Themenheft

05.12.1025. Fleisch ist für viele Menschen selbstverständlicher Bestandteil der Ernährung. Doch immer mehr Verbraucher fragen sich: Unter welchen Bedingungen werden die Tiere gehalten, wer arbeitet auf den Höfen – und wie kann ich beim Einkauf Verantwortung übernehmen?

In den letzten Jahren ist einiges passiert: Neue Tierwohl-Label, strengere Gesetze, aber auch Diskussionen über faire Preise, Klimaauswirkungen und die Zukunft der Tierhaltung. Vor diesem Hintergrund möchte die VERBRAUCHER INITIATIVE mit dem neuen Themenheft Orientierung geben. „Das Themenheft schafft Überblick über Entwicklungen, vermittelt Wissen und zeigt gute Beispiele aus der Praxis“, so Georg Abel von der VERBRAUCHER INITRIATIVE. Denn Tierwohl ist kein abstrakter Begriff, sondern spiegelt sich im Alltag von Landwirten ebenso wie im Verhalten der Tiere wider. Gleichzeitig ist klar: Bessere Haltung braucht auch die Unterstützung der Gesellschaft – durch bewusste Kaufentscheidungen.

Wie das geht, beschreibt die VERBRAUCHER INITIATIVE in der neuen Broschüre „Tierhaltung im Wandel“. Das 16-seitige Themenheft kann für 2,00 Euro (zzgl. Versand) unter www.verbraucher.com bestellt werden.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

Kontakt

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

Georg Abel

Wollankstr. 134

13187 Berlin

030 53 60 73 41

030 53 60 73 45



https://www.verbraucher.org

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.