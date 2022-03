Tiens Plan für 10.000 weltweit führende Fachkräfte

Am 19. Februar 2022 fand die Eröffnungskonferenz der Tiens-Gruppen für den Karneval 2022 statt. Das diesjährige Thema lautete „COLORFUL TIENS“ und förderte das grenzüberschreitende globale Geschäft über nationale Grenzen, Sprachen und Kulturen hinweg. Der Start wurde über die offizielle Website des Unternehmens und die Instant-Messaging-Funktion der VShare-App live übertragen und synchron in mehr als 110 Länder und Regionen auf der ganzen Welt ausgestrahlt.

Auf der Eröffnungskonferenz hat die Tiens-Gruppe die gesamte globale Entwicklungsstrategie, den Entwicklungsplan und die Entwicklungsmaßnahmen für 2022 vorgestellt. Dazu gehörte auch eine starke Betonung der Rekrutierung mit der Einführung des „10.000 Leading Global Professionals Plan“, der die Einführung von 100 ausländischen Fachkräften auf internationalem Niveau aus dem Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung in jedem Betriebsland vorsieht.

In den letzten 26 Jahren hat sich die Tiens-Gruppe zu einem Global Player in den Bereichen Biotechnologie, Gesundheitsmanagement, Hoteltourismus, Aus- und Weiterbildung, E-Commerce, internationaler Handel, Hochschulbildung und zahlreichen anderen Bereichen entwickelt. Die Geschäftstätigkeit erstreckt sich auf über 224 Länder und Regionen, mit Niederlassungen in 110 Ländern und Regionen und Produktionsstätten in über 20 Ländern. Das Tiens Life Science and Technology Research Institute und das TIENS College beherbergen akademische, promovierte Abteilungen sowie von Nobelpreisträgern gegründete Organisationen, die sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von über 600 Gesundheitsartikeln, Schönheits- und Hautpflegeprodukten, Haushaltsprodukten und Gesundheitsgeräten befassen. Bis heute hat das Netzwerk über 32.000 Familien- und Erlebnisläden und mehr als 47 Millionen Menschen weltweit beliefert. Tiens hat eine starke globale Plattform mit globalen Kanälen aufgebaut, die große Perspektiven und unbegrenzten Wert bieten.

Die Tiens-Gruppe hat sich schon immer für die Entwicklung des Bildungssektors eingesetzt und ihn zum Kern ihrer Strategie gemacht. Im Jahr 1996, in der Anfangsphase der Entwicklung der Gruppe, genehmigte das chinesische Bildungsministerium Investitionen in die Einrichtung einer Vollzeit-Hochschule – dem TIENS College. Das College, in das bis heute 2,7 Milliarden US-Dollar investiert wurden, erstreckt sich über eine Fläche von 3,2 Quadratkilometern und hat eine Kapazität für 42.600 Studenten. Die Gruppe widmet sich nicht nur der nationalen Bildung, sondern ist auch sehr aktiv im sozialen Bereich und in der Philanthropie und hat bis heute weltweit fast 500 Millionen US-Dollar gespendet.

Mit der auf der neuen Ersatz- und Transzendenztheorie basierenden Geschäftsstrategie „Ein Körper, mehrere Flügel, grenzüberschreitend“ hält die Tiens-Gruppe an ihrem ursprünglichen unternehmerischen Bestreben „Gesunde Menschen im Dienste der Gesellschaft“ fest, um ihre strategischen Ziele weltweit zu erreichen, die Investitionen zu erhöhen, das Entwicklungstempo zu beschleunigen und den Konsum zu fördern, um Wohlstand und Geschäftsaktivitäten zu schaffen. Die weitere Förderung von „Familienkonsum schafft Wohlstand, der Aufbau von Unternehmen auf der Basis von Familienkonsum schafft mehr Wohlstand“ unterstützt die Menschen in allen Ländern bei der Erreichung von Unternehmertum und Wohlstandsbildung.

Im Jahr 2022 wird die Tiens-Gruppe mehrere Entwicklungen vornehmen. Es wird 10.000 neue Erlebnisläden auf der ganzen Welt geben, die auf den bestehenden 32.000 Läden aufbauen, um die schnelle Entwicklung des Hauptgeschäftsbereichs zu fördern. Die „Tai Chi Life“ Taijisun Health Management Experience Stores sind das Herzstück des Netzwerks – the Body. Marketing und grenzüberschreitender E-Commerce sind die wichtigsten Flügel. Sie werden sich weiterhin auf weltbekannte Markenprodukte konzentrieren, die durch lokale hochwertige Produkte des täglichen Bedarfs sowie weitere globale Produkte des täglichen Bedarfs bereichert werden. Diese werden lokal und global gekauft und verkauft, um sie zu verbessern, weiterzuentwickeln und in der ganzen Welt zu teilen. Um die Wettbewerbsfähigkeit des Logistiksystems zu verbessern, werden zu den länderbasierten Lagern und den vier großen Überseelagern strategisch noch weitere globale Überseelager hinzukommen. Diese Lager werden den multilateralen Handel vorantreiben und den Unternehmen der verschiedenen Länder helfen, um ihre individuellen Produktmerkmale hervorzuheben. Diese globale Lieferkettenplattform gewährleistet eine reibungslose, schnelle und effiziente globale grenzüberschreitende Logistik und fördert die grenzüberschreitende Eingliederung.

„One Body Multiple Wings“, die Vorgehensweise der Tiens-Gruppe für die neue globale grenzüberschreitende Strategie, umfasst „Tai Chi Life“ Taijisun Heath Management, neue Erlebnisläden, neues Marketing, neuen E-Commerce, neue Bildung, neue medizinische Behandlungen, neuen Tourismus und Hotels, neue Lieferketten sowie neue Finanzmedien (was dazu beiträgt, dass lokale und spezielle hochwertige Produkte aus dem ganzen Land über die grenzüberschreitende E-Commerce-Plattform von Tiens in Hunderten von Städten und Tausenden von Landkreisen auf der ganzen Welt beworben werden). Sie entwickeln sich unabhängig voneinander und ergänzen sich gegenseitig. Sie agieren wie die verschiedenen Flügel einer einzigen Organisation, die sich gegenseitig stärken, unterstützen, miteinander verbinden und ersetzen. Sie sind sowohl im eigenen Land als auch in allen Ländern tätig und kommen der ganzen Welt zugute, indem sie einen perfekten und aufmerksamen Kundenservice bieten, der mit viel Herz agiert. Und sie unterstützen sich gegenseitig. Sie beantworten gegenseitig Fragen, gehen auf die Bedürfnisse ein, teilen die Entwicklung und fördern branchen-, regionen-, grenz-, sprach- und kulturübergreifende Aktivitäten. Die Ressourcen des neuen Zusammenspiels, der neuen Modelle und der neuen intelligenten Präsentation von Big Data (z. B. Echtzeit-Übersetzung und Kommunikation über mehrere Sprachen in Instant Messaging) unterstützen sie über multinationale Währungen hinweg. Diese runde Entwicklung dreht sich kontinuierlich nach oben. Die Blumenblüte öffnet sich. Ein brillanter zukünftiger Entwicklungsprozess wird hindurch verwirklicht werden.

Beim Aufbau einer Karriere liegt der Schlüssel in der Entwicklung beruflicher Fähigkeiten. Die Entwicklung von Tiens zu „One Body with Multiple Wings“ erfordert mehr gleichgesinnte Fachleute, um gemeinsam große Erfolge zu erzielen. Deshalb führt die Tiens-Gruppe den „10.000 Leading Global Professionals Plan“ ein. In diesem Jahr wird Tiens in jedem Land, in dem das Unternehmen tätig ist, mit 100 internationalen Fachleuten und hochrangigen ausländischen Berufsbildungsexperten kooperieren, um hervorragende strategische Partnerschaften und innovative Modelle anzuregen. Tiens wird hochkarätige Fachleute einbeziehen, vor allem solche, die sich in der Wirtschaft auskennen, gute Manager und gute Führungskräfte sind, die zu harter Arbeit bereit sind: Führungspersönlichkeiten aus der internationalen Weiterbildung und hervorragende Teams aus diesem Bereich. Entwickler von globalen Märkten, niveauvoller Kultur, Teamwachstum und Unternehmertum. Diejenigen, die außergewöhnliche Ergebnisse erzielen und sich einen weltweiten Ruf erarbeiten können. Diejenigen, die mit Tiens zusammen wachsen wollen, um gemeinsam Erfolg zu haben, zu teilen, sich einzubringen und sich gemeinsam zu entwickeln. Tiens ist ein Zuhause für diejenigen, die eine Welt durch Partnerschaft schaffen, globale Allianzen aufbauen, einen Ort suchen, an dem sich weiterentwickeln und in der Zukunft noch mehr erreichen!