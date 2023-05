Tiefenhypnose bei Angst | Dr. phil. Elmar Basse

Energetische Tiefenhypnose bei Angst, Phobien und Panikattacken in der Praxis für Hypnose Hamburg bei Dr. phil. Elmar Basse

Ängste, Phobien und Panikattacken zählen zu den verbreitetsten psychischen Störungen, weiß der Hypnosetherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie Dr. phil. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg. Behandelt werden Ängste und Panik auf verschiedene Weisen, sie zählen zu den Anwendungsgebieten einer ganzen Reihe von Verfahren, unter anderen auch den sogenannten Richtlinienverfahren, die von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert werden, erläutert der Hypnose-Anbieter Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg. Zu diesen Richtlinienverfahren gehören wiederum die Psychoanalyse, die Gesprächstherapie und die Verhaltenstherapie. Sehr unterschiedlich ist laut dem Hypnosetherapeuten Elmar Basse jedoch die Herangehensweise sowie auch der anzunehmende Aufwand der verschiedenen Verfahren. Am aufwendigsten dürfte normalerweise, so sagt Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg, die Psychoanalyse sein. Aber auch Gesprächstherapie und Verhaltenstherapie können, so erläutert der Hypnosetherapeut Elmar Basse, natürlich von Therapeut zu Therapeut unterschiedlich und abhängig von der jeweiligen konkreten Symptomatik, den individuellen Bedingungen des jeweiligen Patienten (unter anderem seiner Motivation, der Ansprechbarkeit auf das jeweilige Verfahren, sonstigen eventuell vorliegenden Begleit- oder Grunderkrankungen), sehr viel Aufwand für den Patienten bedeuten, bevor Heilungsanzeichen deutlich werden.

Demgegenüber legt Elmar Basse in seiner Praxis für Hypnose Hamburg sehr viel Wert darauf, dass eine sogenannte kurze Feebackschleife möglich wird. Das heißt nun keineswegs, dass Heilung notwendigerweise sehr schnell geschehen muss. Zwar werben nicht wenige Hypnoseanbieter, so hat Elmar Basse beobachtet, genau damit, er selbst legt sich hier aber sehr viel Zurückhaltung auf, welche auch aus Elmar Basses Sicht geboten ist, um den Patienten nicht falsche Hoffnungen zu machen. Im psychotherapeutischen Bereich ist es hier ähnlich wie im humanmedizinischen Bereich: Heilung ist immer auch und wesentlich abhängig von individuellen Bedingungen des jeweiligen Menschen, und diese individuellen Bedingungen lassen sich nur im direkten Kontakt miteinander beurteilen.

Wenn also Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg eine kurze Feedbackschleife für wichtig hält, dann insofern, als beobachtbar sein soll, wie die jeweiligen hypnotischen Angebote wirken. Patienten mit dem Versprechen hinzuhalten, die mutmaßliche Wirkung würde schon irgendwann eintreten, man müsse nur Geduld haben, würde dem fundamental widersprechen. Im Rahmen der Hypnosetherapie sind laut Elmar Basse die therapeutischen Angebote so zu wählen und zu struktieren, dass eine möglichst zeitnahe Rückmeldung darüber möglich wird, inwieweit sie zu einer Besserung der Situation des jeweiligen Patienten beitragen. ist eine solche zeitnahe Besserung nicht beobachtbar, so wurde offenbar noch nicht das passende therapeutische Angebot gemacht, weswegen es laut Elmar Basse dem Hypnosetherapeuten obliegt, seine Arbeit entsprechend anzupassen.

Macht Erfahrung nicht oft den Unterschied? Klienten profitieren von der täglichen, intensiven Arbeit, die Dr. phil. Elmar Basse mit Hypnose ausübt und die ihm eine große Erfahrung eingebracht hat.

In seiner Praxis für Hypnose Hamburg bietet der Heilpraktiker für Psychotherapie Elmar Basse seit vielen Jahren klinische Hypnose und Hypnosetherapie an. Klinische Hypnose bei Elmar Basse kann bei einer großen Bandbreite von Anliegen helfen. Dazu zählen unter anderem die Raucherentwöhnung und die Gewichtsreduktion, aber auch die Behandlung von Ängsten und Schmerzen und vieles andere mehr. Gerne können Interessenten sich auch telefonisch oder per mail melden, um anzufragen, ob ihr Anliegen mit Hypnose bei Elmar Basse behandelt werden kann. Die Terminvereinbarung kann telefonisch erfolgen. Es steht aber auch ein Online-Terminkalender im Internet bereit, über den die Terminvereinbarung direkt elektronisch erfolgen kann.

