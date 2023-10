Tie Solution GmbH kündigt Geschäftserweiterung mit Promidata an

Die Tie Solution GmbH aus Wetzlar, einer der führende Hersteller für Accessoires wie zum Beispiel Schals, Halstücher, Einstecktücher, Krawatten, geht Partnerschaft mit Promidata ein.

Wetzlar, 04.10.2023 – Tie Solution, einer der führenden Hersteller von Schals, Halstüchern, Mitzahs und Krawatten, hat heute eine bedeutende Expansion seiner Geschäftstätigkeit bekannt gegeben. Das Unternehmen ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Promidata eingegangen, um seine Produkte und Dienstleistungen in rund 400 Shops in ganz Europa anzubieten.

Tie Solution, hauptsächlich bekannt für die Herstellung von maßangefertigten Accessoires, hat im Laufe der Jahre eine renommierte Position in der Mode und Werbemittel Branche erworben und erweitert nun seine Präsenz noch weiter.

Promidata, mit Hauptsitz in den Niederlanden und europaweit bekannt als marktführender Akteur in der Werbemittelbranche, betreibt rund 400 maßgeschneiderte Shops in ganz Europa. Promidata hat spezialisierte Lösungen in den Bereichen CRM/ERP und E-Commerce entwickelt, die alle miteinander verknüpft sind und eine effiziente Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Lieferanten und Händlern bieten.

Die neue Partnerschaft ermöglicht Werbemittelhändlern die Möglichkeit, maßgeschneiderte Accessoires mit Hilfe von Tie Solution in ihren eigenen Promidata-Shops zusammen zu stellen und ihren Endkunden anzubieten.

Tie Solution stellt hochwertige Produktdaten bereit, die sowohl für Standardprodukte als auch für maßgeschneiderte Produkte verwendet werden können, wodurch die Produktauswahl für Werbemittelhändler erheblich vereinfacht wird.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Promidata“, sagt ein Sprecher von Tie Solution. „Durch diese Partnerschaft können wir unser Produktangebot auf eine völlig neue Ebene heben und unsere Produkte einem noch breiteren Europäischen Publikum vorstellen.“

Die Partnerschaft mit Promidata ist ein wichtiger Meilenstein für Tie Solution und belegt das konsequente Engagement des Unternehmens, seine Geschäftskunden optimal zu bedienen und sein Geschäft kontinuierlich weiter auszubauen.

Promidata ist Marktführer und unabhängiger Anbieter von Webshops kombiniert mit ERP-Software für die Werbeartikelbranche.

Nähere Informationen unter: Promidata

Tie Solution GmbH

Das Dienstleistungsunternehmen Tie Solution GmbH, mit Sitz in Wetzlar, ist ein international agierender Anbieter für Damen & Herren Accessoires in den Bereichen Merchandising, Corporate Identity und Mode. Spezialisiert auf die Herstellung von Schals, Halstücher, Winterschals, Mitzahs, und Krawatten, bietet das Unternehmen Produkte in höchster Qualität und Design an. Das Design-Team arbeitet individuell an jedem Projekt und erstellt Accessoires nach Maß. Um die beste Qualität zu garantieren, werden hochwertige Materialien aus Italien, Großbritannien, Spanien und Frankreich verwendet, und je nach Bedarf können die Produkte im Digitaldruck, Siebdruck oder gewebt hergestellt werden. Die Tie Solution GmbH beliefert eine Vielzahl verschiedener Kunden aus dem In- und Ausland, darunter Banken, Airlines, Automobilhersteller, Werbeagenturen, Messen, Getränkehersteller, Regierungen, Modeunternehmen, Vereine und Sport- Verbände. Das Unternehmen möchte seinen Kunden qualitativ hochwertige Accessoires zu erschwinglichen Preisen anbieten und gehört zu den führenden Firmen seiner Branche in Deutschland und Europa.

www.tiesolution.org

www.tiesolution.de

www.luxuskrawatte.de

www.firmen-halstuecher.de

http://www.tiesolution.org

