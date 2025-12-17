thyssenkrupp Plastics zu Besuch bei DENIOS

Wenn frische Ideen, technische Neugier und echter Teamspirit aufeinandertreffen, entsteht eine Atmosphäre, die man nicht planen kann – aber erleben. Genau so war es vor ein paar Wochen, als die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter sowie die Geschäftsführung der deutschen Standorte von thyssenkrupp Plastics das Unternehmen DENIOS in Bad Oeynhausen besucht haben. Die jährliche Betriebsleitertagung bekam damit einen besonderen Rahmen, der nicht nur Raum für Austausch bot, sondern auch spannende Einblicke in die DENIOS-Themen Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit eröffnete.

Vom ersten Handshake bis zum Aha-Moment – ein Tag, der bewegt

Der Tag begann mit einer Begrüßung durch Key Account Manager Sven Bröderhausen, der aktuelle Themen vorstellte und neugierig auf das machte, was noch kommen sollte. Schon kurz darauf folgte der praktische Teil: Im Showroom konnten die Gäste verschiedenste Exponate rund um Gefahrstofflagerung und Lithium-Ionen-Technologie begutachten und selbst testen. Ein anschließender Rundgang durch die Produktion gewährte unmittelbare Einblicke in die Kunststoffgießerei, das Tiefziehen und die logistischen Abläufe.

Zwischen den Programmpunkten hatten die Teilnehmenden ausreichend Gelegenheit, interne Unternehmensfragen, Logistikthemen und Zukunftsprojekte zu besprechen. Für den passenden Energieschub sorgte das Betriebsrestaurant Lohbusch, das mit seinem beliebten Burger-Tag einmal mehr zeigte, dass gute Gespräche oft beim Essen beginnen.

Am Nachmittag rückte ein Thema in den Fokus, das für viele Standorte zunehmend entscheidend ist: der sichere Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien. DENIOS Academy-Referent Tobias Authmann erläuterte die neuesten Entwicklungen und stellte praxisnahe Lösungen zum Lagern, Laden und Transportieren vor. Dabei wurde deutlich, wie stark das Zusammenspiel aus Fachwissen und geeigneten Systemen zur Sicherheit und Effizienz beiträgt.

Wo Wissen auf Praxis trifft und Partnerschaften wachsen

Im abschließenden Austausch zeigten sich die Gäste beeindruckt von der Gastfreundschaft und dem professionell organisierten Programm. Sie hoben besonders den offenen Dialog, die praxisnahen Einblicke und das lockere Miteinander mit vielen Aha-Momenten hervor. Patrick Magnus, Mitglied der Geschäftsführung von thyssenkrupp Plastics, brachte es treffend auf den Punkt – die Kombination aus Vorträgen, Showroom-Erfahrungen und Produktionsrundgang habe wertvolle Impulse geliefert. Auch für Betriebsleiter Christian Heller war der Tag ein Gewinn, da er DENIOS als kompetenten Partner für gesetzeskonforme Gefahrstofflagerung schätzt. Sven Goldammer aus der Zentrallogistik betonte zudem, wie wertvoll die unmittelbaren Einblicke für die tägliche Praxis seien.

Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, wie bereichernd der Blick über den Tellerrand für beide Seiten sein kann. DENIOS bietet Unternehmen dafür ideale Voraussetzungen: moderne Räumlichkeiten, praxisorientierte Demonstrationsflächen, Expertenwissen und die Möglichkeit, Veranstaltungen ganz individuell zu gestalten. Der DENIOS Blue Campus wird so zu einem Ort, an dem nicht nur Wissen vermittelt wird, sondern echte Zusammenarbeit entsteht.

Ein Tag voller Input, Austausch und Inspiration – und ein schönes Beispiel dafür, wie gemeinsam neue Wege entstehen können.

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

