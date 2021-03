Thycotic Cloud Access Controller mit dem German Stevie® Award 2021 ausgezeichnet

Der Cloud Access Controller des PAM-Spezialisten Thycotic wurde bei den diesjährigen German Stevie Awards mit einem Silber Stevie in der Kategorie “Bestes neues Produkt – Business Technology Solution – Identity & Access-Sicherheitslösungen” ausgezeichnet. Thycotic Cloud Access Controller unterstützt IT-Verantwortliche bei der Verwaltung und der Absicherung privilegierter Cloud-Zugriffe. So stellt die PAM-Lösung sicher, dass sämtliche IaaS- und SaaS-Nutzer eines Unternehmens ausschließlich über die für ihre Arbeit erforderlichen Berechtigungen verfügen, und verhindert gleichzeitig unerwünschte Prozessunterbrechungen.

Mit dem steigenden Einsatz von Cloud-IT und der flächendeckenden Remote-Arbeit müssen Unternehmen mehr denn je in der Lage sein, genau zu steuern, was Benutzer in Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-Plattformen wie Amazon Web Services (AWS) und Software-as-a-Service (SaaS)-Anwendungen wie Salesforce sehen und tun können. Thycotic Cloud Access Controller bietet Unternehmen deshalb ein einzigartig hohes Maß an effektiven Kontrollen für Webapplikationen und Cloud-Management-Plattformen und reduziert die Cyber-Angriffsfläche auf diese Weise nachhaltig.

Rollenbasierte Zugriffskontrollen steuern dabei nicht nur, wer Zugriff erhalten darf, sondern legen zudem fest, was jeder Benutzer innerhalb einer Webanwendung anklicken, lesen oder abändern kann. Darüber hinaus verfügen Administratoren über ein Dashboard, das einen genauen Überblick über sämtliche Aktivitäten gewährleistet – etwa auf welche Anwendungen zugegriffen wurde, die Entfernung von Zugriffen, die Erstellung von Audit-Berichten etc. -, um die Sicherheit zu erhöhen und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen.

In ihrer siebten Ausgabe nach dem erfolgreichen Debüt im Jahr 2015 haben die German Stevie Awards erneut herausragende Leistungen in der Arbeitswelt ausgezeichnet. Sie gehören zu den Stevie Awards, die zu den anerkanntesten internationalen Wirtschaftspreisprogrammen zählen. Über 400 Bewerbungen wurden in diesem Jahr von über 40 Juryteilnehmern in sechs Gremien bewertet – in Kategorien wie beispielsweise “Unternehmen des Jahres”, “Manager des Jahres” und “Bestes neues Produkt des Jahres”. Aus den Preisträgern der Goldenen, Silbernen und Bronzenen Stevies wird jetzt der Gewinner des Grand Stevie Awards ermittelt. Dieser wird am 20. Mai 2021 im Rahmen der virtuellen Preisverleihung bekannt gegeben.

Maggie Gallagher, Präsidentin der Stevie Awards, gratuliert allen Gewinnern zu ihren Erfolgen. “Wir freuen uns, dass wir im Rahmen der German Stevie Awards auch in diesem Jahr wieder tolle und vor allem innovative Preisträger auszeichnen dürfen.”

Über die Stevie® Awards

Die Stevie Awards werden in acht Programmen verliehen: Den Asia-Pacific Stevie Awards, den German Stevie Awards, den American Business Awards®, den International Business Awards®, den Stevie Awards for Great Employers, den Stevie Awards for Women in Business, den Stevie Awards for Sales & Customer Service und den the Middle East & North Africa Stevie Awards. Die Stevie Awards Programme erhalten jedes Jahr insgesamt weit über 12.000 Bewerbungen von Organisationen aus mehr als 70 Ländern. Durch die Auszeichnung von Unternehmen und Organisationen aller Größen und Arten sowie den Menschen, die hinter diesen Unternehmen stehen, erkennen die Stevies herausragende Leistungen in der Arbeitswelt weltweit an. Erfahren Sie mehr über die Stevie Awards unter: www.StevieAwards.com

Über Thycotic

Thycotic ist ein führender Anbieter Cloud-fähiger Privilege Access Management-Lösungen. Mehr als 10.000 Unternehmen weltweit, von kleinen Firmen bis zu Fortune 500-Unternehmen, setzen auf die Sicherheitstools von Thycotic, um privilegierte Konten zu verwalten und vor Missbrauch zu schützen, eine Least Privilege-Strategie umzusetzen und Compliance-Richtlinien zu erfüllen. Indem das Unternehmen die Abhängigkeit von komplexen Sicherheitswerkzeugen hinter sich lässt und stattdessen Produktivität, Flexibilität und Kontrolle in den Vordergrund stellt, eröffnet Thycotic Unternehmen jeder Größe den Zugang zu effektivem Enterprise-Privilege Account Management. Hauptsitz von Thycotic ist Washington D.C. mit weltweiten Niederlassungen in Großbritannien, Deutschland und Australien. Weitere Informationen unter www.thycotic.com

