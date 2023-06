Die HOREJO Investments GmbH, eine Objektgesellschaft der REBA IMMOBILIEN AG und der Hotel Investments AG, hat den ehemaligen Bahnhof Bischofferode im Landkreis Eichsfeld in Thüringen erworben.

Thüringen: HOREJO Investments GmbH kauft ehemaligen Bahnhof Bischofferode im Landkreis Eichsfeld

Die HOREJO Investments GmbH ( www.horejo.de), eine Objektgesellschaft der REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) und der Hotel Investments AG ( www.hotel-imvestments.ch), hat den ehemaligen Bahnhof Bischofferode im Landkreis Eichsfeld in Thüringen erworben. Die Immobilie verfügt über eine Gesamtfläche von circa 800 m² und eine Grundstücksfläche von circa 3.800 m².

Die HOREJO Investments GmbH plant, die Immobilie mit ihrem eigenen Bausanierungsteam als Wohnimmobilie mit 5 Wohnungen zu revitalisieren. Zudem sind ein Cafe mit überdachter Außensitzfläche für den Verzehr von Kaffee, Kuchen und Eis sowie ein Kinderspielplatz geplant. Die Revitalisierungskosten werden sich auf rund 1,2 Millionen Euro belaufen.

Über die HOREJO Investments GmbH

Die HOREJO Investments GmbH ist eine Objektgesellschaft der REBA IMMOBILIEN AG und Hotel Investments AG. Das Unternehmen ist auf den Ankauf, die Revitalisierung und Verwaltung von Immobilien in der Region Kassel in Hessen sowie Thüringen spezialisiert. Besonderer Wert wird auf die nachhaltige Bewirtschaftung und eine langfristige Wertsteigerung des Immobilienportfolios gelegt.

Über die REBA IMMOBILIEN AG

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam der 100%igen Tochterfirma REBA IMMOBILIEN GmbH auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

Gesucht werden von der Hotel Investments AG und ihre Hotelinvestoren-Partner betreiberfreie Stadthotels in Großstädten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern.

Hotelankauf & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern können von Hoteleigentümern dafür an die Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

HOREJO Investments GmbH

Kontakt

HOREJO Investments GmbH

Holger Ballwanz

Hilgershäuser Str. 9

37242 Bad Sooden-Allendorf

+49 30 44 677 188

+49 30 44 677 399



http://www.horejo.de

