ThoughtSpot bringt branchenspezifische KI-Agenten für regulierte Branchen auf den Markt

„Spotter for Industries“ soll Fachkontext, Daten und Prozesse in belastbare Erkenntnisse und konkrete Handlungsempfehlungen übersetzen

ThoughtSpot, das Unternehmen für Agentic Analytics, hat mit Spotter for Industries eine neue Lösung für Unternehmen in stark regulierten und datenintensiven Branchen vorgestellt. Die branchenspezifischen KI-Agenten sollen dabei helfen, komplexe Fachinhalte, verteilte Datenquellen und branchentypische Abläufe schneller in belastbare Erkenntnisse und konkrete Maßnahmen zu überführen.

Die Kontextlücke schließen: Warum allgemeine KI an Grenzen stößt

Die Investitionswelle steht bevor. Während fast drei Viertel (71 %) der Unternehmen planen, ihre KI-Budgets in diesem Jahr zu erhöhen, erwarten 74 % innerhalb von drei Jahren eine GenAI-Maturity. Trotzdem haben viele weiterhin Schwierigkeiten, KI-Experimente in verlässliche, wirkungsstarke Entscheidungen zu überführen. Doch je stärker der Wettbewerb um operative KI-Anwendungsfälle zunimmt, desto mehr schleicht sich auch eine Kontextlücke in viele KI-Analysearchitekturen ein.

Wichtige Entscheidungen erfordern branchenspezifischen Kontext. Die Nutzung unvollständiger Daten, die den spezifischen Herausforderungen, Trends und regulatorischen Vorgaben der jeweiligen Branche eines Unternehmens nicht Rechnung tragen, kann nicht nur zu schlechten Erkenntnissen führen. Sie kann bei wichtigen Geschäftsentscheidungen auch erhebliche Fehlkalkulationen zur Folge haben.

„In vielerlei Hinsicht zielte die erste Welle generativer und analytischer KI-Projekte vor allem darauf ab, den Zugang zu KI über eher allgemeine Anwendungsfälle zu verbessern. Mit zunehmender Umsetzung hat sich jedoch gezeigt, wie groß der Mehrwert von Agenten ist, die sowohl das jeweilige Unternehmen als auch die Besonderheiten einer Branche wirklich verstehen“, sagt Francois Lopitaux, SVP Product Management bei ThoughtSpot. „Mit Spotter for Industries haben wir gezielt einen Agenten entwickelt, der die spezifische Logik, regulatorischen Anforderungen und zentralen KPIs hochkomplexer Branchen versteht. Diese Spezialisierung hilft Unternehmen nicht nur dabei, schneller konkreten Mehrwert zu erzielen, sondern kann auch das Risiko nicht vertrauenswürdiger Ergebnisse reduzieren.“

Technische Grundlage ist die semantische Schicht Spotter Semantics. Das kontextualisierte Modell schafft eine KI-native Grundlage, die rohe, fragmentierte Daten in belastbare und relevante Erkenntnisse überführt. Ergänzend sorgen Spotter Connectors dafür, dass die für eine Branche maßgeblichen Kernsysteme integriert werden. So lassen sich Daten, die über Plattformen wie Zendesk, Google Workspace oder Slack verteilt sind, zusammenführen, um ganzheitliche und kontextgenaue Insights zu liefern.

Darüber hinaus stellt Spotter durch die Nutzung von ThoughtSpots patentierten erweiterten Search Tokens, die auf die semantische Schicht abgebildet werden, sicher, dass jede Antwort rückverfolgbar und kontextspezifisch ist. So können anspruchsvolle Aufgaben im Workflow gezielt optimiert werden.

Spezialisierte Agenten für den Praxiseinsatz

Zum Start adressiert ThoughtSpot die Bereiche Healthcare & Life Sciences, Retail & CPG, Financial Services, Technology, Supply Chain sowie Media & Telecommunications. Je nach Einsatzfeld soll die Lösung beispielsweise dabei helfen, Versorgung und Compliance im Gesundheitswesen besser zu analysieren, Nachfrage- und Bestandsentwicklungen im Handel früher zu erkennen, Betrugs- und Geldwäschehinweise im Finanzsektor schneller sichtbar zu machen oder Risiken in Lieferketten proaktiv zu identifizieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Aspekten Sicherheit, Governance und Datenhoheit. Spotter for Industries bietet hier unter anderem Bring Your Own LLM (BYOLLM), eine Zero-Data-Retention-Policy, rückverfolgbare und deterministische Ergebnisse sowie die Ausrichtung an Anforderungen wie GDPR/DSGVO, HIPAA und weiteren branchenspezifischen Standards. Gerade für regulierte Branchen ist das eine Voraussetzung dafür, KI-Anwendungen produktiv in operative Prozesse zu überführen.

Spotter for Industries ist ab sofort verfügbar. Mehr Informationen unter ThoughSpot.com.

Über ThoughtSpot

ThoughtSpot ist eine Agentic Analytics-Plattform, die Unternehmen befähigt, Daten effizient zu analysieren und fundierte Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Mithilfe natürlicher Sprachabfragen und KI-gestützter Analysefunktionen lassen sich datenbasierte Erkenntnisse schnell und nachvollziehbar gewinnen. ThoughtSpot Embedded ermöglicht zudem die Integration von Analysen direkt in Anwendungen und Services. Zu den Kunden zählen unter anderem Lyft, Cigna, Capital One, Comcast, Schneider Electric und Matillion.

Weitere Informationen unter: www.thoughtspot.com

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