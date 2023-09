Thorsten Jost berichtet von Wiesn Warm Up Special auf AIDA

Kurz vor der Eröffnung des Oktoberfests 2023 in München berichtet Thorsten Jost von der Wiesn Warm Up Special Cruise auf AIDAprima. Die Reise auf dem Kreuzfahrtschiff findet vom 09.-16.09.2023 statt und führt Gäste und Besatzung zu insgesamt vier Häfen in Norwegen.

Neben seiner Tätigkeit als Redner ist der ehemalige Seefahrer Thorsten Jost auch für AIDAradio tätig. Der Sender ist deutschlandweit über DAB+ und weltweit im Stream empfangbar. Thorsten Jost moderiert dort seit knapp zwei Jahren die Prime Time Show, zwischen 16 und 19 Uhr. Im Rahmen der Wiesn Warm Up Special Reise hat er die extra für diese Reise eingekauften Gastkünstler und Bands interviewt. Darunter waren “Die Höhner”, “voXXclub”, “Peter Wackel” oder “Tim Toupet”. Außerdem hat er sich mit Gästen und Crewmitgliedern unterhalten und seine Sendung direkt vor Ort, an Bord produziert.

Gleichzeitig hat er die Gelegenheit genutzt um sich mit Managern an Bord und Crewmitgliedern über die Themen Leadership, Feelgood Management und Unternehmenskultur auszutauschen. Während seiner Zeit als Crew Mitglied hat Thorsten Jost einen großen Erfahrungsschatz in diesen Themengebieten gesammelt. Daraus sind mehrere Vorträge entstanden, mit denen der ehemalige Seefahrer vor Verbänden, in Unternehmen und bei Tagungen auftritt. In seinem Vortrag “Auf stürmischer See musst du dich auf die Crew verlassen können”, spricht der Reichenhaller unter anderem darüber, warum es wichtig ist Konflikte direkt anzusprechen und wieso ein offenes Ohr ein entscheidender Faktor für Mitarbeiterzufriedenheit ist.

Auch die interkulturelle Zusammenarbeit und das Management von Mitarbeitern aus unterschiedlichen Kulturen dieser Welt, wird von dem Redner in seinem Vortrag behandelt. Die Reise auf AIDAprima hat Thorsten Jost auf eine Neues gezeigt, wie entscheidend es ist, wenn die gesamte Crew an einem Strang zieht und für ein gemeinsames Ziel antritt. Die Reise verlief aus Sicht der Gästezufriedenheit sehr erfolgreich, wie Thorsten Jost aus unterschiedlichen Gesprächen herausgehört hat.

Über Thorsten Jost

Der Keynote Speaker Thorsten Jost ist Experte für Begeisterung und Mitarbeitermotivation. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Teammanagement weiß er, wie man Menschen führt und für ihre Arbeit begeistert. In seinen mitreißenden Vorträgen teilt der ehemalige Seefahrer inspirierende Geschichten und nutzt eindrucksvolle Bilder, um aufzuzeigen, wie jeder Einzelne motiviert und begeistert durchs Leben gehen und die Kontrolle über sein eigenes Schicksal übernehmen kann. Dabei zieht er faszinierende Parallelen zwischen seiner Zeit auf Kreuzfahrtschiffen und der Geschäftswelt.

