Thorsten Eckert ist neuer DACH-Verantwortlicher von Claroty

Thorsten Eckert ist neuer Regional Vice President Sales Central von Claroty, dem Spezialisten für die Sicherheit von cyber-physischen Systemen (CPS). In dieser Position verantwortet er die strategische Geschäftsentwicklung des Unternehmens in Zentraleuropa mit einem Schwerpunkt auf die DACH-Region. Um das weitere Wachstum zu forcieren, setzt er auf die gezielte Verstärkung des Teams, die Gewinnung neuer Kunden sowie den weiteren Ausbau und die Vertiefung der Channel-Partnerschaften.

Thorsten Eckert verfügt über eine 25-jährige Erfahrung in den Bereichen IT, Cybersecurity und Infrastruktur und hatte dabei verschiedene Managementfunktionen inne, u.a. sechs Jahre als Mitglied des deutschen Management-Teams bei VMware, wo er für Enterprise Sales verantwortlich war. Weitere Stationen waren Splunk, Zscaler und zuletzt als Regional Sales Director DACH bei Netskope.

„Mit der zunehmenden Digitalisierung in nahezu allen Branchen wachsen IT und OT (Betriebstechnik) immer mehr zusammen. Diese Konvergenz zum erweiterten Internet der Dinge (XIoT) bietet Unternehmen zahlreiche ökonomische und organisatorische Vorteile. Gleichzeitig eröffnet sie jedoch auch Cyber-Risiken, denen sich CISOs immer stärker bewusst werden – gerade im Hinblick auf die die zunehmende Bedrohungslage und die im Herbst in Kraft tretende NIS2“, erklärt Eckert. „Claroty ist zwar noch ein recht junges Unternehmen, verfügt aber bereits über eine große Marktdurchdringung und ist so längst den Kinderschuhen entwachsen. Ich bin davon überzeugt, gemeinsam mit dem hervorragenden Team viel bewegen zu können und den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu nehmen. Auf diese Weise werden wir die Industrie, das Gesundheitswesen und die kritischen Infrastrukturen deutlich sicherer machen und sie für zukünftige Herausforderungen wappnen.“

Claroty unterstützt Unternehmen bei der Absicherung von cyber-physischen Systemen (CPS) in Industrie- (OT), Healthcare- (IoMT) und Unternehmensumgebungen (IoT), also im erweiterten Internet der Dinge (XIoT). Die einheitliche Plattform des Unternehmens lässt sich in die bestehende Infrastruktur der Kunden integrieren und bietet eine umfassende Palette an Funktionen für Transparenz, Risiko- und Schwachstellenmanagement, Bedrohungserkennung und sicheren Fernzugriff. Claroty wird von den weltweit größten Investmentfirmen und Anbietern von Industrieautomation finanziert und von Hunderten Unternehmen an Tausenden Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika vertreten. Weitere Informationen unter www.claroty.com

