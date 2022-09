Thomson weitet Plattenspieler-Angebot aus

Paris, 1. September 2022. Nach dem Erfolg seiner Plattenspieler erstellt Thomson eine umfassende, neue Produktlinie, die sich durch Stil, Funktionen und Aussehen abhebt. Ob automatisch oder manuell, schlicht oder raffiniert, hell oder dunkel: Ganz gleich welches Innendesign und welche Vorlieben, Thomson bietet den Plattenspieler, der zu Ihnen passt.

Thomson TT300: Der minimalistische Plattenspieler

Dieser feine Plattenspieler in schlichtem Design passt wunderbar in eine moderne Einrichtung. Um dem Wohnstil zu entsprechen, kommt er mit weißen oder schwarzen Seitenkonturen, passend beispielsweise zu einer minimalistischen, weißen Einrichtung oder zu einem schlichten Industriedesgin. Die Oberseite in „Holz“-Optik gibt einen modernen, warmen Look. Der vorverstärkte Plattenspieler kann an jedes Audiowiedergabegerät angeschlossen werden, wie z.B. an eine Stereoanlage oder einen Lautsprecher. Die Audioqualität ist durch eine hochwertige, austauschbare Audio-Technica AT3600L-Nadel sichergestellt. Die Modelle TT300 und TT 301 kosten jeweils 139,90 EUR.

Eigenschaften

Antriebsart: Riemenantrieb

Nadel: Audio-Technica AT3600L

Line-Ausgang: vorgestärkter Cinch-Line-Ausgang

Platten: 33 und 45 Umdrehungen

Farben: weiß (TT301) oder schwarz (TT300)

Thomson TT350: Voll automatisch

Dieser schlicht elegante Plattenspieler, der sich ganz in Schwarz präsentiert, passt problemlos in jeden Wohnraum. Für diejenigen, die sich lieber auf die Technik verlassen möchten, funktioniert er voll automatisch. Um die Wiedergabe zu starten, genügt es einen Knopf zu drücken, damit der Riemenantrieb in Gang gesetzt wird, noch bevor der Arm und Nadel auf die Schallplatte sinken. Nach der Wiedergabe geht der Arm automatisch in seine Ausgangsposition zurück und der Antrieb hält an. Die Audioqualität ist durch eine austauschbare Audi-Technica AT3600L-Nadel sichergestellt. Der vorverstärkte Plattenspieler kann an jedes Audiowiedergabegerät angeschlossen werden, um Ihre LPs in vollen Zügen zu genießen. Auch das Modell TT350 kostet 139,90EUR und ist ab Oktober 22 verfügbar.

Eigenschaften

Antriebsart: Riemenantrieb

Nadel: Audio-Technica AT3600L

Funktionen: automatische Wiedergabe und Rückstellung

Line-Ausgang: vorgestärkter Cinch-Line-Ausgang

Platten: 33 und 45 Umdrehungen

Farben: Schwarz (TT350), Weiß (TT351), Grau (TT355)

Thomson TT702: Luxus in Holzfarbe

Der Vorzeige-Plattenspieler von Thomson kommt in einer „Holzausführung“ wieder und sorgt für ein warmes, aber auch modern, minimalistisches Design. Eins ist sicher: dieser Plattenspieler wird alle Blicke auf sich ziehen. Die TT702 wird alle Audioliebhaber mit einem Riemenantrieb mit einstellbarer Geschwindigkeit, einer hochqualitativen Audio-Technica AT91-Nadel, einem einstellbaren Gegengewicht und einer regelbaren Anti-Skating Funktion begeistern. Die Rückstellung des Arms erfolgt automatisch. Die TT702 enthält einen vorverstärkten Ausgang, aber auch einen Line-Ausgang für Anlagen, die über einen Phono-Eingang verfügen. Der TT702 kostet 200 Euro und steht Anfang Q4-22 zur Verfügung.

Eigenschaften

Antriebsart: Riemenantrieb

Nadel: Audio-Technica AT91

Einstellungen: Gegengewicht, Pitch, Anti-Skating

Funktionen: automatische Rückstellung

Line-Ausgang: vorgestärkter Cinch-Line-Ausgang und Phono

Platten: 33 und 45 Umdrehungen

