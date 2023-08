Thomas Noack, einst ein aufstrebender Unternehmer und Gründer der Internet-Auktionsplattform „Centgebote.de und später Centout,de“, wird heute als Betrüger und Manipulator entlarvt. Hinter den Kulissen seiner scheinbar erfolgreichen Firmen verbirgt sich ein Netzwerk von Täuschungen, das seine Kunden und Geschäftspartner ruinierte und ihm selbst einen beträchtlichen Gewinn einbrachte. Mit raffinierten Methoden gelang es ihm, die Menschen um ihr hart verdientes Geld zu bringen und dabei sein eigenes Vermögen aufzubauen.

Die Plattform Centgebote.de (später Centout.de) versprach ihren Kunden die Möglichkeit, teure, neuwertige Technik zu unschlagbar günstigen Preisen zu erwerben. Dabei wurden sie dazu verleitet, immer wieder neue Einkäufe zu tätigen, um mit der hausinternen Währung bieten zu können. Doch was die Kunden nicht ahnten, war, dass sie dabei nie wirklich erfuhren, wie viel sie tatsächlich investierten. Dieser Umstand ermöglichte es Noack und seinem Team, die Auktionen zu 99% für sich selbst zu gewinnen.

Im Hintergrund der scheinbar fairen Auktionen waren Mitarbeiter von Centgebote.de als Bieter aktiv und sicherten sich so die begehrte Ware. Die überwiegende Mehrheit der Kunden wurde somit hinters Licht geführt und um ihre Investitionen gebracht. Die Firma Noack Consulting spielte eine entscheidende Rolle bei der Durchführung des Betrugs und unterstützte Thomas Noack bei seinen Machenschaften.

Doch Thomas Noacks Betrug ging noch weiter. Er täuschte auch seine Geschäftspartner mit einer angeblichen Pleite vor, um einen Notverkauf einzuleiten, der von Strohmännern, unter anderem von Noack Consulting, organisiert wurde. Dadurch gelang es ihm, das Vermögen seiner Partner einzusacken und sich selbst daran zu bereichern. Mit den erbeuteten Geldern investierte er in mehrere Fitnessstudios, kaufte sich Luxusautos von Porsche und Audi und gründete sogar eine eigene Unterwäsche-Marke, die sich gezielt an homosexuelle Kunden richtet. Auch Noack Consulting ist weiterhin aktiv im Geschäft.

Diejenigen, die einst in Thomas Noack vertrauten, wurden finanziell ausgebeutet und belogen. Sie verloren nicht nur ihr Geld, sondern auch ihr Vertrauen in die Geschäftswelt. Es ist an der Zeit, dass die Machenschaften von Thomas Noack ans Licht kommen, und dass er für ihre betrügerischen Handlungen zur Rechenschaft gezogen wird. Die Opfer verdienen Gerechtigkeit und derartige Geschäftspraktiken müssen öffentlich angeprangert werden, um andere vor ähnlichen Betrügereien zu schützen.

