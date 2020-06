Thomas Gelmi wird Mitglied des Forbes Coaches Council

Der Forbes Coaches Council ist eine “Invitation only” Community für führende Business- und Karriere-Coaches

Zürich, Juni 2020 – Thomas Gelmi ist in den Forbes Coaches Council aufgenommen worden, eine “Invitation only” Community für führende Business- und Karriere-Coaches.

Thomas Gelmi wurde vom Forbes Prüfungsausschuss aufgrund der Tiefe und Vielfalt seiner Erfahrungen ausgewählt und nominiert. Kriterien für die Aufnahme sind u. a. eine ausgewiesene positive Auswirkung seiner Arbeit auf die Wachstumskennzahlen von Unternehmen sowie persönliche und berufliche Leistungen und Auszeichnungen.

“Wir fühlen uns geehrt, Thomas in der Gemeinschaft willkommen zu heißen”, sagte Scott Gerber, Gründer von Forbes Councils, dem Kollektiv, zu dem auch der Forbes Coaches Council gehört. “Unsere Aufgabe bei Forbes Councils ist es, renommierte Führungskräfte aus allen Branchen zusammenzubringen und ein kuratiertes, von Sozialkapital getragenes Netzwerk zu schaffen, das jedem Mitglied hilft, beruflich zu wachsen und einen noch größeren Einfluss auf die Geschäftswelt zu nehmen.”

Als anerkanntes Mitglied des Councils habe Thomas Gelmi Zugang zu einer Vielzahl exklusiver Möglichkeiten, die ihm helfen, beruflichen Einfluss auf höchstem Niveau zu erreichen. Er wird in einem privaten Forum mit anderen angesehenen Führungskräften in Kontakt treten und mit ihnen zusammenarbeiten. Gelmi sei auch eingeladen, mit einem professionellen Redaktionsteam zusammenzuarbeiten, um seine fachlichen Erkenntnisse in Original-Geschäftsartikeln auf Forbes.com zu teilen und zusammen mit anderen Experten zu veröffentlichten Frage- und Antwort-Panels beizutragen. Schließlich werde Thomas von einem exklusiven Zugang zu validierten Geschäftspartnern und von der Unterstützung durch das Concierge-Team des Forbes Councils profitieren.

“Ich fühle mich geehrt und freue mich, dem Forbes Coaches Council beizutreten. Der Wert der Gemeinschaft und meine Beiträge werden mir in meinem Bestreben helfen, im Dienste von Führungskräften aus verschiedenen Nationen und Branchen zu stehen und sie bei der Entwicklung ihrer persönlichen und zwischenmenschlichen Kompetenzen zu unterstützen”, sagte Thomas Gelmi über seine Aufnahme in den Rat.

Forbes Councils ist ein Kollektiv von Gemeinschaften, deren Mitglieder nur auf Einladung aufgenommen werden, in Partnerschaft mit Forbes und den Experten, die den Young Entrepreneur Council (YEC) gegründet haben. In den Forbes Councils kommen außergewöhnliche Geschäftsinhaber und Führungskräfte mit den Menschen und Ressourcen zusammen, die ihnen helfen können, noch erfolgreicher zu sein.

Weitere Informationen über den Forbes Coaches Council finden Sie unter forbescoachescouncil.com. Weitere Informationen über die Forbes Councils finden Sie unter forbescouncils.com.

Weitere Informationen über Thomas Gelmi finden Sie unter: www.thomasgelmi.com

Thomas Gelmi unterstützt weltweit Führungskräfte und deren Teams in Unternehmen unterschiedlichster Größe und verschiedenster Branchen. Dazu gehören global tätige Organisationen wie die WTO, Siemens, Roche, oder Credit Suisse, aber auch KMUs und Privatkunden. Sein Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von Selbst- und Beziehungskompetenz in Führung, Zusammenarbeit und Kundenkontakt.

