ThinPrint ermöglicht VPN-freies, optimiertes Drucken jetzt auch für Private Clouds auf Azure

Mit ThinPrints Cloud Print Server on Azure profitieren Unternehmen auch bei der Cloud-Migration ihrer Druckserver vom kompletten Feature-Set der ThinPrint-Lösung

ThinPrint, führender Anbieter von Druckmanagement-Lösungen, hat mit dem Cloud Print Server on Azure einen cloud-optimierten Druckserver auf den Markt gebracht, der schnelles und zuverlässiges Drucken in der Private Cloud, z. B. von Remote Desktops, ermöglicht. Für Administratoren bietet das Management-Portal die vollständige Kontrolle über Druckumgebungen, während Unternehmen durch geringere Arbeitsbelastung und Bandbreitennutzung Kosten sparen und ihren ROI verbessern können.

Viele Unternehmen migrieren ihre IT-Infrastruktur mit Azure in die Private Cloud. So behalten Sie die Kontrolle über ihr Netzwerk. Damit Unternehmen auch in dieser Umgebung einfach, performant und bei möglichst geringem Aufwand drucken können, hat ThinPrint seine Lösung ThinPrint Cloud Print Server on Azure veröffentlicht.

ThinPrint Cloud Print Server ist die führende Cloud-Drucklösung für Azure und bietet seine auch in anderen Umgebungen eingesetzten Features:

– Erweiterte Komprimierung und adaptive Komprimierung, um das Druckdatenvolumen zu minimieren und die verfügbare Bandbreite zu optimieren.

– SpeedCache, Streaming und Font Management für schnelle Ausdrucke.

– ThinPrint AutoConnect für die schnelle und flexible Zuweisung von lokalen und Netzwerkdruckern.

– Treiberfreies Drucken für alle Druckermodelle, wodurch verwaltungsintensive native Druckertreiber in physischen und virtuellen Desktops überflüssig werden.

– SSL-Verschlüsselung für die sichere Übertragung von Host-Druckaufträgen

– High Availability und Load Balancing

„Wir freuen uns, unseren Cloud Print Server auf Azure einzuführen, der Behörden und Unternehmen eine Lösung für schnelles und zuverlässiges Drucken in virtuellen Desktop-Umgebungen in der privaten Cloud bietet“, sagt Charlotte Künzell, CEO von ThinPrint. „Mit adaptiver Kompression, SSL-Verschlüsselung und vereinfacher Druckerzuordnung bietet unser Cloud Print Server ein Höchstmaß an Leistung, Sicherheit und Kontrolle in der Private Cloud.“

ThinPrint Cloud Print Server kann in den ersten 30 Tagen kostenlos in der Private Cloud getestet werden, einschließlich aller Funktionen. Danach ist eine flexible, kostengünstige Lizenzierung für die Private Cloud verfügbar. ThinPrint Cloud Print Server ist im Azure Marketplace erhältlich.

Netzwerke werden komplexer und heterogener, die Endgeräte differenzierter: Ob Remote- und virtuelle Desktops, PCs, Macs, iOS-, oder Android-Geräte, Chromebooks, Thin- oder Zero Clients, Niederlassungen, Heimarbeitsplätze, ob On-Premises oder in der Cloud. Was bleibt, ist die Notwendigkeit oder der Wunsch, von all diesen Arbeitsplätzen zu drucken.

ThinPrint, seit 20 Jahren Experte für Unternehmensdrucklösungen, bietet stets die passende Technologie für sicheres, performantes Drucken mit der perfekten Nutzererfahrung. ThinPrint-Lösungen unterstützen druckseitig alle Innovationen und helfen so bei der Vervollständigung und Realisierung zukunftsweisender Technologien vom innovativen Endgerät bis zum Drucker.

Im Mittelpunkt der Lösungen steht dabei immer die einfache Verwaltung der Druckerinfrastruktur, die Optimierung der Netzwerkperformance und die Zufriedenheit der Nutzer. 30.000 Unternehmenskunden aus allen Branchen und Regionen sowie mehr als 100 Desktop-as-a-Service- und Software-as-a-Service-Provider setzen auf Drucklösungen aus dem Hause ThinPrint.

Als Ergänzung seines Cloudportfolios übernahm ThinPrint 2015 ezeep und seine native Cloud Technologie, die seitdem zur führenden Drucklösung für Coworking und Shared Spaces weiterentwickelt wurde.

Entwickelt und getestet werden die Lösungen der ThinPrint GmbH im Stammsitz in Berlin. Für Präsenz und Betreuung der Kunden vor Ort sorgen darüber hinaus Niederlassungen, bzw. Büros in den USA, UK, Australien, Japan und China sowie mehr als 350 Channelpartner rund um den Globus.

Firmenkontakt

ThinPrint GmbH

Silke Kluckert

Alt Moabit 91

10559 Berlin

030-4081 98-725

silke.kluckert@thinprint.com

http://www.ezeep.com

Pressekontakt

ThinPrint GmbH

Silke Kluckert

Alt Moabit 91

10559 Berlin

030-4081 98-725

silke.kluckert@cortado.com

http://www.thinprint.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.