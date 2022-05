Therapeutin Melody Brooke Works Singles und Couples überwinden Personal Problems aufspüren Anbeten Wieder

Der Brief Typ: Viele Verheiratete Paare tatsächlich verwaltet Angelegenheiten, aber professionell Ehe und Familie Therapeut Melody Brooke bemüht sich zusammenzuarbeiten diesen zu lösen Dilemmata vor Untreue tritt auf. Ihre verheiratet Verbraucher auschecken die Frau helfen umkehren genau was scheint ein unvermeidlicher Weg zum. wenn Sie neu ledig sind, bietet Melody liefert Ratschläge zur Navigation der Gegenwart Internet-Dating Welt. Zusätzlich hat Melody Partner Anlässe und unterhaltsam Kurse für reife bereit sind, bereit zu sein, bereit sind, etwas zu entdecken ein Griff von Beziehung und Bleiben ihrem Besten Leben.

Obwohl die Scheidung price in den USA Funktionen zwischen 40 Prozent und 50 Prozent während der letzten wenige Jahrzehnte, Studien haben gezeigt ist, dass es wird weniger häufig unter Erwachsenen. Jedoch grau Trennung – früher Partner, die sich nach langfristigen Ehen scheiden lassen – ist tatsächlich wachsend. Die Trennung Rate älter als 50 seit dem 1990er Jahre.

Professional Hochzeit und Familie Therapeut Melody Brooke, das ist zusätzlich ein lizenzierter professioneller mit einem Griff ’s Betrag, sagte es gibt einen gemeinsames Problem sie sieht in Liebhaber was sehen zu dieser Dame.

„ich bin bezeuge viele Angelegenheiten. Genau was Menschen haben weitaus mehr Nutzung andere Leute „, sagte sie. „Ihr Partner weiß nicht weiß alles die Kommunikationen haben Sie, so ist es eine Tür das ist leicht zu öffnen. Auch wenn Sie nicht tatsächlich beabsichtigen, es könnte bieten Eindringlinge den Ort haben nie auf sie}, letztendlich emotionale oder intime Angelegenheiten verursacht werden|matter}. „

Es ist ein Thema das kommt nach oben häufig in ihr persönlichen proben, aber Melody Zentren dreht sich um das Konzept, dass Paare vielleicht funktionieren können durch die Probleme an der Vernunft hinter Dilemmata häufig zu finden und zu lokalisieren Boden versus erwerben getrennt.

Melodie sagte sie ist das zu jedem Zeitpunkt a „kontinuierlich Risiko „zu Dating und Beziehungen – und nicht einfach da es Geschenkvorschläge eine Gelegenheit für Betrug}, erklärte sie demonstriert. Oft, das Problem ist wann immer ein Ehepartner auf Social Media ständig.

„Das erzeugt erzeugt weil es faszinierend ist, ist es ist zeitaufwändig, es nimmt dich von deinem Gedanken, es kann sein wirklich süchtig machen. Das ist etwas ich habe gesehen, in dem es ist angekommen einem Ort wann Liebhaber besucht siehe mich, es ist das erste Ding wir werden behandeln weil es normalerweise diese ein großes Problem für Leute. „

Melody schlägt, dass Liebhaber höchste Qualität Zeit machen – wie zu Beginn Abendessen oder wenn Sie anfänglich nach Hause kommen von der Arbeit – eine Priorität. Wenn Sie möchten am Ende involviert sein auf Social Networking, sie berät Sie teilen was Sie sind Analysieren zusammen mit Ihrem Partner damit Ihnen aus irgendeinem Grund. Wenn jemand dazu neigt, zu verletzen nach einer Trennung oder depressiv, nachdem kombiniert mit einschließlich jemandem für eine lange Zeit, sein Sie können anfällig für das Risiko einer Gefahr für jemanden sein, der eine Person ist, die eine Person zu sein scheint, die im Allgemeinen zu sein scheint zu in Kontakt treten mit alle mental und dann plötzlich sagt: â € ˜ ich habe einen rauen Bereich sie können in der Lage sein den Unterschied. „

Im März 2019 plant sie, zu Hold anderen Arbeitsbereich bezeichnet als „Tanzen mit Flow: Entwerfen der Zweite die Hälfte Dein Leben. “ Es ist für ältere Frauen, die finden sich selbst finden selbst auf der Suche nach die Bedeutung bezüglich des nachher das Phase von Leben.

„Elements des muss ist tatsächlich unterstützen Männer und Frauen entdecken ihre Freude {und finde|und entdecke|um|etwas in Leben das alle Bedeutung. “ – Melody Brooke, Lizenzierte Ehe und Gruppe Therapeutin

„ich bin aus dem Grund, dass Ort ich persönlich. meine persönlichen Kinder sind gewachsen und meine Eltern sind weg. ich glaube wie wir haben ein Leben das ist bedeutsam, aber wir sprechen mit alle Frauen wer zufällig ist {durchläuft|sich mit|dem Erleben|durchgehen|durchgehen|einen Übergang durchlaufen und nicht weiß sehr gut was sie wollen {aus ihren|wohnt, „Melodie sagte.

Unterstützen andere finden Bedeutung innerhalb ihres Alltag motiviert Melodie, was wirklich mag genau das sie ist unternimmt Sie sagte sie ist besonders glücklich, weil sie ist angesehen viele Leute checke arbeite jeden Tag bei Aufgaben die nicht liefern alle irgendeine Zufriedenheit.

„Teil des alles, was ich ist helfen Menschen erhalten ihre einzigartige Freude {und finde|und entdecke|um|irgendetwas in ihrem Existenz das bietet sie Definition „, sagte sie. „Weil Bedeutung ist mehr lebenswichtig als Freude. Bedeutung bietet Zufriedenheit, wann Sie schauen zurück am Ende von deinem Leben, das ist was ist mehr bedeutend individuell. {Ich fühle|persönlich denke ich|ich|glaube|mein persönlicher Arbeit hat eine Menge Bedeutung. „

