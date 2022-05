Their dead partner ’s photo is found on the Fireplace. Posso Chiedergli di sbarazzarsi di ?

Lettore Question:

sono già stato solitary costantemente! Sono preparato avere una relazione ancora una volta, e anche io non otteniamo più giovane! Abbiamo soddisfatto un eccellente uomo. Noi due attualmente vedovi più a lungo di sei decenni. I posto mio immagini lontano sebbene non mio personale ricordi.

io preoccupato perché lui ha suo moglie intorno focolare, e lui richiesto noi credo che non sarà rimosso. Lo so lui apprezzato questa signora, e anche io non potrei chiedergli di confutare.

Davvero non mi sento al sicuro. I think I am going feel just like I am la terza individuo. Non sono sicuro semplici suggerimenti per esperienza esso. Posso trovare un po ‚ guida proprio qui ?

Dr. La risposta di Wendy Walsh:

Th is è a fragile concern and another che ricevo molto. Vorrei uno a riformuli la pensiero questa immagine. La ragazza sopra camino non è certo suo vivere, respiro fidanzata. Lei è effettivamente un simbolo di caldo accessorio questo uomo è capace to form.

Il ragazzo richiede suo impegni davvero severamente. Questa è una buona cosa! Potrebbe inoltre essere preoccupato per pensieri di adulti young ones chi potrebbe capire mancante immagine perché la loro mamma sta modificato.

Ai tempi mi sono trovato una notizia giornalista, lo facevo un profilo su { un colonnello energy in pensione that has made il jump su Internet imprenditore. His spouse managed the television team at la loro residenza appena ho chiesto se poteva darci un „soundbyte“ sulla fotocamera su loro casa vita, lei estremamente con grazia rifiutata dettagliatamente quale loro per caso erano sposi là era un’altra donna che aveva ha sostenuto quel ragazzo per 28 decenni prima che morisse di cancro al seno. Questo ha fatto sì che il colonnello offra la ragazza un enorme abbraccio e insist che lei guarda con lui su digital camera.

Il mio informazione a te personalmente: non dare un’occhiata a loro parte successiva della moglie come un pericolo. Vedi this lady come un alleato. La rimozione di una fotografia non rimuovere loro ricordi, nondimeno potrebbe guidare un cuneo in una impegno in erba con un ragazzo orientato all’impegno.

