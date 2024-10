ThEEN-Fachforum Wärmetechnologien 2024

Location: Tagungsraum Erfurt

Street: Eislebener Str. 1

City: 99086 – Erfurt (Germany)

Start: 05.12.2024 09:00 Uhr

End: 05.12.2024 13:30 Uhr

Entry: 150.00 Euro (non 19% VAT)

Die (kommunalen) Wärmeplanungen sind vielerorts angelaufen – deren Umsetzung wird folgen. Insbesondere in der Sektorenkopplung, in der Wärmespeicherung, im Energiemanagement und in der Endanwendung sind deshalb nun erfolgsversprechende Technologien und passende Dienstleistungen gefragt. Ein weiterer wichtiger Faktor zur erfolgreichen Wärmewende ist die Entwicklung von integralen Konzepten für die verschiedenen Betrachtungsebenen (Einzelverbraucher, Quartier-/Industriecluster, Kommune).

Beim nächsten ThEEN-Fachforum am 05.12.2024 in Erfurt haben Sie die Möglichkeit, sich zu informieren und mit Fachexpert:innen zu diskutieren – über laufende Projekte, erste Prototypen und neue Demonstratoren. Nutzen Sie den Vormittag, um Impulse zu setzen, Ideen auszutauschen und neue Projekte zu initiieren.

Fachforum Wärmetechnologien 2024

Das Thüringer Erneuerbare Energien Netzwerk (ThEEN) e.V. ist das Kompetenznetzwerk für Erneuerbaren Energien, Energiespeicherung, Energieeffizienz und Sektorenkopplung mit Sitz in Erfurt. Das Netzwerk hat über 75 Mitglieder aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichen Einrichtungen und vertritt über seine Mitgliedsverbände Arbeitsgemeinschaft Thüringer Wasserkraftwerke e.V., Bundesverband WindEnergie e.V. – Landesverband Thüringen, Fachverband Biogas – Regionalbüro Ost und SolarInput e.V. mehr als 300 Unternehmen.

