The Wave Project e.V. – Weg der Zukunft

Manikaji-Schulweg durch BMZ-Fördermittel realisiert

The Wave Project e.V., eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung von Bildung und nachhaltiger Entwicklung in benachteiligten Regionen verschrieben hat, freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines ersten großen Projekts mit staatlichen Fördermitteln bekannt zu geben. Dank der großzügigen Förderung durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und der Schmitz Stiftung konnte der Bau einer sicheren und befestigten Straße zur Manikaji-Schule auf Bali realisiert werden.

Das Projekt „Weg der Zukunft“ zielte darauf ab, den gefährlichen und unbefestigten Schulweg zur Manikaji-Schule in eine stabile, befahrbare Straße umzuwandeln. Vor der Umsetzung war der Weg, der sich über 1,6 Kilometer erstreckte, besonders in der Regenzeit eine Herausforderung und birgte erhebliche Risiken für die Schüler und Lehrer. Durch die neue Betonstraße wird nun die Sicherheit der Kinder gewährleistet, die regelmäßige Teilnahme am Unterricht ermöglicht und die allgemeine Lebensqualität der Gemeinde verbessert.

„Wir sind überglücklich, dass wir mit Unterstützung des BMZ dieses wichtige Projekt realisieren konnten“, sagt Jens Rinnelt (Vorstand) von The Wave Project e.V. „Die neue Straße ist mehr als nur ein Weg; sie ist ein Symbol für Hoffnung und eine Investition in die Zukunft der Kinder von Manikaji. Sie ermöglicht ihnen den Zugang zu Bildung und eröffnet ihnen neue Perspektiven.“

Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft durchgeführt. Die Betonierungsarbeiten wurden durch „gotong royong“, die traditionelle Gemeinschaftsarbeit, realisiert, wodurch die Einbindung der Dorfbewohner und das Gefühl der Eigenverantwortung gestärkt wurden.

Die positiven Auswirkungen des Projekts sind bereits deutlich spürbar. Deswegen sind die Lehrer erleichtert, da sie nun sicher zur Schule gelangen können. Die Kinder können die Schule auch bei schlechtem Wetter regelmäßig besuchen, was ihre Bildungschancen erheblich verbessert. Darüber hinaus erleichtert die neue Straße den Transport von Waren und verbessert die Gesundheitsversorgung in der Gemeinde.

The Wave Project e.V. plant, seine Arbeit in der Region fortzusetzen und weitere nachhaltige Projekte zur Förderung von Bildung und Entwicklung zu initiieren. Die Organisation dankt dem BMZ und der Schmitz Stiftung für seine wertvolle Unterstützung und allen Spendern und Unterstützern, die dieses Projekt ermöglicht haben.

The Wave Project e.V. ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein, der im Laufe einer Weltreise entstanden ist. Das Symbol der Welle steht für Zusammenhalt, denn nur gemeinsam und durch soziales Engagement, kann etwas bewegt werden. Es gibt viele Orte, die von Armut betroffen sind. Wir unterstützen insbesondere Kinder die keinen Zugang zur Bildung erhalten.

Wir selbst machen uns ein Bild vor Ort und arbeiten in Kooperation mit einheimischen und ansässigen Hilfsorganisationen. Unser Team dokumentiert regelmäßig unsere Projekte. So erhalten Sie einen Einblick, wo die Gelder hingehen.

