The Residence Burj Khalifa in Downtown Dubai

Emaar Properties präsentiert nun The Residence Burj Khalifa, ein exklusives Projekt neben dem Burj Khalifa mit Apartments mit 3, 4, 5 und 7 Schlafzimmern in Downtown Dubai. Die dynamische Lage mit mehreren maßgeschneiderten und speziellen Räumen für Unterhaltung, Spaß, Sport, Erholung und Freizeit. Dieses fantastische Ziel bietet ein äußerst detailliertes Design und Dekor mit attraktiver Ästhetik und Luxus.

Diese Wohnräume bieten einen nahen und direkten Zugang zur Fashion Avenue, zur Dubai Mall und zum Burj Khalifa sowie zu vielen anderen berühmten Orten. Tauchen Sie ein in die Welt der inspirierenden Architektur und des künstlerischen Designs, der einflussreichen Kunst und der stilvollen Einrichtung. Die berühmteste Gemeinde der Welt ist bekannt für ihre erstklassigen Entwicklungen und luxuriösen Räume, kuratierte Marken und multinationale Unternehmen.

Tauchen Sie ein in das Erbe dieses außergewöhnlichen Ortes durch einzigartige Designs und zeitgenössische Wohnanlagen. Mit einem stilvollen Ausblick und einem auffälligen Äußeren, das den Lebensstil mit einer Reihe von Annehmlichkeiten und Weltklasse-Annehmlichkeiten steigert. Hier können Sie Unterhaltung, Spaß und Freizeit mit attraktiven Häusern und dem feinsten Luxus jenseits aller Vorstellungskraft genießen.

Das Beste der Kultur, der Tradition und der künstlerischen Gemeinschaft, die für ihre erstklassigen Unterhaltungsmöglichkeiten und Einrichtungen bekannt ist, ist eng mit dem Namen der Dubai Opera, der Dubai Mall und anderen verbunden. Ein unvergleichlicher Lebensstil mit einer Vielzahl von Annehmlichkeiten und speziellen Räumen. Nahtloser Zugang zu berühmten Plätzen, Infinity-Pools, Innenhöfen, Einzelhandelsgeschäften und weltberühmten Restaurants, alles in unmittelbarer Nähe.

Wichtigste Highlights:

– Premium-Kollektion von Wohnungen mit 3, 4, 5 und 7 Schlafzimmern

– In der Nähe von berühmten Attraktionen und Kunstwerken wie Dubai Opera und Fashion Avenue

– Dubai Mall, Burj Khalifa und viele berühmte Orte in Reichweite

– Engagierte und erstklassige Annehmlichkeiten direkt vor der Haustür

– Brillante Aussichten und perfekte Innenausstattung der Wohnungen, die von Experten aus aller Welt entworfen wurden

Entdecken Sie das Angebot an Annehmlichkeiten und Dienstleistungen im The Residence Burj Khalifa, das eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Einrichtungen bietet. Erleben Sie in perfekter Lage und inmitten prestigeträchtiger Sehenswürdigkeiten Spaß und Aufregung mit Ihren Liebsten mit einigen der besten, die Sie hier finden können.

Wichtigste Annehmlichkeiten:

– Eingang Drop-Off

– Grand Residential Lobby

– 24-Stunden-Concierge-Service

– Residenz-Club-Lounge

– Vollständig ausgestattete Büroräume

– Unendlicher Runden-Pool

– Cabana am Pool

– Geschäftszentrum

– Fitnessraum mit Trainings-Studio

– Kinder-Studio

– Gesicherte Tiefgarage

– Karten-Zugangssystem zur Lobby der Wohnanlage

Die Residence Burj Khalifa befindet sich im Herzen von Downtown Dubai, direkt neben dem majestätischen Burj Khalifa. Erleben Sie den Weltklasse-Lifestyle mit berühmten Attraktionen und Wahrzeichen in unmittelbarer Nähe. Dazu gehören die Dubai Opera, die Dubai Fashion Avenue, Unterhaltungszentren sowie Sport- und Freizeitzentren.

Internationale Flughäfen sind nur wenige Minuten entfernt, berühmte Restaurants und Markenausstellungsräume, Touristenattraktionen von Weltrang und viele andere aufregende Orte befinden sich in unmittelbarer Nähe zu Ihrer Haustür. Der einfache und problemlose Transport ermöglicht Ihnen ein Leben voller Wunder und Magie mit einer brillanten Architektur.

Standort Anbindung:

– 06 Minuten – Dubai Mall

– 08 Minuten – Dubai Oper

– 02 Minuten – Burj Khalifa

– 12 Minuten – Souk Al Bahar

– 12 Minuten – Dubai-Brunnen

– 15 Minuten – Internationaler Flughafen von Dubai

Wohnung in Dubai kaufen

The Residence Burj Khalifa ist ein perfektes Masterplan-Projekt von Emaar Properties in der Nähe von Sehenswürdigkeiten und Reisezielen. Entdecken Sie den brillanten Lebensstil, der sich durch außergewöhnliche Annehmlichkeiten und Dienstleistungen auszeichnet. In der Nähe befinden sich weltberühmte Unterhaltungs-, Kultur-, Traditions- und attraktive Zentren.

Der erfrischende Lebensstil in den unvergleichlichen Einrichtungen, wo alle Arten von Premium-Spots machen Ihre Zeit mehr bereichert und perfekt. Leben Sie mit Ihren Liebsten in den schönsten Gegenden der Stadt, in der Nähe von Burj Khalifa und Business Bay.

Die Grundrisse der außergewöhnlichen Wohnräume in The Residence Burj Khalifa by Emaar werden hier mit einer Kollektion von Wohnungen mit 3, 4, 5 und 7 Schlafzimmern angeboten. Diese Wohnungen sind in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich und bereichern den Komfort und die Eleganz des Lebens für Sie. Einfach das Beste an Bequemlichkeit, Komfort und Eleganz. Lassen Sie sich von den Geschäfts- und Wohnmöglichkeiten in Dubais schönster Gemeinde inspirieren.

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

