The Petvoice“ launcht neuen Podcast für Tierhalter

The Petvoice – Tieren eine Stimme geben“ freut sich, den Start seines neuen Podcasts bekanntzugeben, der speziell für Tierhalter entwickelt wurde. Der Podcast bietet eine Mischung aus Experteninterviews, praxisnahen Tipps und wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen, die das Leben von Haustieren verbessern können.

In einer Zeit, in der der Informationsbedarf zu Tiergesundheit und -verhalten steigt, stellt “ The Petvoice“ eine wertvolle Ressource dar. Der Podcast greift aktuelle Themen wie nachhaltige Ernährung, artgerechte Haltung und psychische Gesundheit von Tieren auf und beleuchtet dabei auch kontroverse Themen mit tiefgehenden Analysen.

„Unser Ziel ist es, Haustierbesitzern eine Plattform zu bieten, auf der sie sich über relevante Themen informieren können,“ sagt der Host des Podcasts. „Wir wollen nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Denkanstöße geben und Tierhalter ermutigen, ihre Beziehung zu ihren Tieren zu reflektieren.“

Der Podcast wird 14 tägigen veröffentlicht und ist auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts verfügbar. Die erste Episode, die sich mit den Grundlagen der artgerechten Tierernährung beschäftigt, ist bereits online.

Für Interviewanfragen und weitere Informationen steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung.

Kontakt:

Joe Rahn

The Petvoice – Tieren eine Stimme geben

E-Mail: joe@petcast.fm

Telefon: 04946 8998555

