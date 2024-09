The Lux Collective stellt einzigartiges „Women Who Travel“ Wohlfühlpaket vor

Maßgeschneiderte Erlebnisse für alle weiblichen Reisenden

Singapur/München, 26. September 2024 – In den vergangenen Jahren hat sich in der Reisebranche ein deutlicher Wandel vollzogen. Immer mehr Frauen nehmen die Möglichkeit wahr, die Welt nach ihren eigenen Vorstellungen zu erkunden – sowohl auf der Suche nach Abenteuern als auch nach Entspannung. Dieser transformative Trend zeigt sich in einer steigenden Nachfrage nach Reiseerlebnissen, die besonders auf Frauen zugeschnitten sind. The Lux Collective stellt daher jetzt das maßgeschneiderte Paket „Women Who Travel“ vor, welches sich an anspruchsvolle weibliche Reisende auf der ganzen Welt richtet. Mit dem Thema „Wellbeing“ als Kern-DNA der Hotelgruppe, geht es bei den Reisen um persönliches Wachstum, ganzheitliches Wohlbefinden und Entdeckungen.

Das neue Wellness-Paket, das derzeit in ausgewählten, preisgekrönten LUX*-Resorts auf Mauritius eingeführt wird, bietet eine Reihe von Angeboten und luxuriösen Behandlungen, die Komfort und Privatsphäre in den Vordergrund stellen und perfekt auf Frauen zugeschnitten sind. Das kuratierte „Women Who Travel“-Paket konzentriert sich dabei auf einen ganzheitlichen Wellness-, Lifestyle- und Selfcare-Ansatz, der im Einklang mit der wachsenden Bedeutung von Wohlbefinden und Nachhaltigkeit für die nächste Generation weiblicher Reisender steht.

Auf Mauritius bieten die Luxusresorts der Marke LUX* an unberührten Küsten eine Vielzahl außergewöhnlicher Reiseerlebnisse – ideal für weibliche Reisende, ob allein oder in der Gruppe. Das umweltbewusste Retro-Chic-Resort LUX* Grand Gaube auf einer Halbinsel an der Nordküste von Mauritius verbindet Eleganz mit lässiger Raffinesse und bietet eine Mischung aus allem, was die Insel zu bieten hat – von zwei ruhigen Stränden bis hin zu gastronomischen Spitzenrestaurants. Das neu eröffnete LUX* Belle Mare an der wilden Ostküste der Insel in der Nähe des malerischen Dorfes Belle Mare mit einer der beeindruckendsten Küstenlinien des Indischen Ozeans verkörpert die Essenz des modernen Insellebens mit einer Fülle an kulinarischen Erlebnissen.

Das LUX* Grand Baie liegt im Norden von Mauritius an einem der besten Strände der Insel und gilt als Vorreiter in Sachen Luxus. Das vom mauritischen Architekten Jean-Franois Adam in Zusammenarbeit mit der britischen Designerin Kelly Hoppen CBE entworfene Ultra-Luxus-Resort im Boutique-Stil bietet eine spektakuläre Kulisse und außergewöhnliche Erlebnisse – von kreativen F&B-Konzepten bis hin zu hochmodernen Wellness- und Fitnesseinrichtungen. Der LUX* ME Spa im LUX* Grand Baie verfügt über vier Etagen mit geschmackvollem Interieur, modernster Fitnessstudio-Technologie, Spa-Therapien, Hydrothermal-Erlebnissen und der ersten Outdoor-Fitnessanlage auf dem Dach des Indischen Ozeans – Muscle Up on the Roof.

Die LUX* ME Indulgences im LUX* Grand Gaube (LGG) und LUX* Belle Mare (LBM) umfassen vier kuratierte Schönheits- und Wellness-Behandlungen – Diagnostic Oway, eine 30-minütige intensive Haarbehandlung mit professioneller Kopfhautmassage, eine 60-minütige Beauty Nails-Sitzung, das multisensorische 90-minütige LUX* Signature Ritual mit einer Mischung aus traditionellen Techniken und ogranische Inhaltsstoffen sowie Dr. Levy Celebrity Facial mit Sauerstoff-Infusionstherapie für hydratisierte, strahlende Haut.

Im LUX* Grand Baie (LGB) umfasst das Angebot eine Wellness-Beratung, eine Entspannungssitzung im türkischen Hammam-Pool, eine 30-minütige OWAY-Haar- und Kopfhautbehandlung, Reverence Duo – eine 75-minütige Luxus-Maniküre und -Pediküre mit synchronisierter Vier-Hände-Behandlung, eine LUX* Signature Ritual-Massage gefolgt von Time Revercell, einem Dr. Levy Switzerland Medi-Luxe® Stem-cell Lifting Facial.

Das luxuriöse Wohlfühlpaket des jeweiligen Resorts umfasst:

– LUX* ME Indulgences: Eine Kombination aus vier kuratierten Schönheits- und Wellnessbehandlungen

– Nutzung der LUX* ME Spa-Einrichtungen nur für Frauen nach Reservierung (8-9 Uhr LGG; 9-10 Uhr LGB & LBM)

– Wellness-Beratung mit einer weiblichen Beraterin (LGB & LGG)

– 30-minütige türkische Hammam-Pool-Sitzung von 8:30-9:30 Uhr nur nach Vereinbarung (LGB)

– Sekt mit Canapes auf der Zimmerterrasse, ein Set pro Aufenthalt (LGG)

– Eine Flasche Wein und eine Platte mit tropischen Früchten (LGG & LBM)

– Ein Wohlfühlerlebnis im Spa pro Paket und Aufenthalt, zwischen 9 und 14 Uhr, nur nach Vereinbarung.

Nicht umtauschbar und nicht erstattungsfähig. Gilt nur für Erwachsene.

Geltungsdauer: 1. November 2024 – 31. Oktober 2025

Das an der Ostküste gelegene SALT of Palmar – das erste Mitglied der Design Hotels auf Mauritius – ist ein geschmackvolles Adults-Only-Paradies und transformatives Wellness-Resort. Für moderne EntdeckerInnen, die sinnvolle Reiseerfahrungen suchen, legt es Wert auf den Schutz der Umwelt und ermöglicht seinen Gästen tief in die heimische Kultur einzutachen. Das Skill-Swap-Programm, das direkt mit den Einheimischen zusammenarbeitet, ist vom Ethos der Nachhaltigkeit inspiriert und bringt die Gäste in diesem farbenfrohen und vom Design inspirierten Resort zu den Menschen und nicht nur zu den Orten.

Herzstück des „Women Who Travel“-Paketes ist die SALT Equilibrium-Erfahrung. Die Kombination aus fünf ganzheitlichen Behandlungen, die von einer erfahrenen Therapeutin durchgeführt werden, beginnt mit der Halotherapie, bei der die Heilkraft von Salzdämpfen, Farbtherapie und beruhigende Musik das Immunsystem stärken. Die Anti-Aging-Moringa-Gesichtsmaske zum Selbermachen bietet denjenigen, die Schönheitspflege gerne selbst in die Hand nehmen, nützliche Techniken für zu Hause. Die 45-minütige botanische SALT-Gesichtsbehandlung zusammen mit dem 120-minütigen Signature Body Treatment und der 60-minütigen Medi-Pedi geben den Gästen eine neue vitale Frische.

Das Paket enthält:

SALT Equilibrium Erlebnis von fünf kuratierten Schönheits- und Wellness-Behandlungen mit einer Therapeutin

Eine SALT Equilibrium Anwendung im Spa pro Paket und Aufenthalt, zwischen 9 und 14 Uhr, nur nach Vereinbarung. Nicht umtauschbar und nicht erstattungsfähig. Gilt nur für Erwachsene.

Geltungsdauer: 1. Oktober 2024 – 31. Oktober 2025

The Lux Collective ist bestrebt, unvergessliche luxuriöse Reiseerlebnisse an ruhigen, sicheren Reisezielen zu bieten und gleichzeitig Frauen durch diese durchdachten Wohlfühlpakete zu unterstützen.

Für Reservierungen und Details bitte die Website besuchen: LUX* Grand Baie, LUX* Belle Mare und LUX* Grand Gaube und SALT of Palmar.

Über The Lux Collective

The Lux Collective(„TLC“) ist ein globaler Betreiber von Luxushotels mit Hauptsitz in Singapur und den MarkenLUX*,SALT,

TAMASSA,SOCIOund Cafe LUX*.

TLC hat es sich zum Ziel gesetzt, jedem Augenblick Bedeutung zu verleihen und sich um das zu kümmern, was zählt. Der Mensch steht im Mittelpunkt der Unternehmenskultur von TLC, und das Unternehmen bleibt bei allem, was es tut, seinen Werten treu: Leidenschaft, Verantwortung und Innovation. Durch die Bereitstellung von Komfort sowie durchdachtes und exquisites Design schafft TLC-Erlebnisse, die jeden Moment zu einem besonderen Augenblick für die Gäste machen. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, mit Rücksicht auf künftige Generationen verantwortungsvoll und respektvoll zu handeln.

Durch sein gruppenweites Nachhaltigkeitsprojekt „Tread Lightly“ verspricht The Lux Collective einen umweltbewussten Aufenthalt in seinen Hotels. Die Partnerschaft mit Altruistiq, einer Gruppe von CO2-Experten, konzentriert sich auf den ökologischen Fußabdruck und stellt sicher, dass die Emissionsquellen nach dem höchsten internationalen wissenschaftsbasierten Standard erfasst werden.

TLC baut seine globale Präsenz weiter aus und betreibt derzeit 18 Resorts und Hotels auf Mauritius, den Malediven, der Insel La Reunion, in China und Tansania. 13 weitere Hotels in Asien und im Nahen Osten befinden sich in der Entwicklungsphase.

TLC ist eine Tochtergesellschaft von IBL, einem führenden börsennotierten Unternehmen unter den „Top 100“ in Mauritius und bedeutenden Wirtschaftsakteur im Indischen Ozean. IBL ist in den wichtigsten Sektoren der mauritischen Wirtschaft tätig und verfügt über ein globales Portfolio von rund 300 Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.

Über LUX*

Bei LUX* ist Zeit der eigentliche Luxus. LUX* hilft den Menschen, das Leben zu feiern, indem es das Versprechen einer anderen Art von Luxus konsequent einlöst: Gastfreundschaft, die leichter ist. Heller. In einer Welt, in der ein tieferes Gefühl der Verbundenheit schwer zu erreichen ist, selbst im Urlaub, ermöglicht es den Gästen, aus dem Gewöhnlichen auszubrechen. Durch die Inszenierung außergewöhnlicher Erlebnisse an verschiedenen Orten – ob am Strand, in der Stadt oder in der Natur – verwandelt sich das Alltägliche in etwas Außergewöhnliches. Durch einen gehobenen Service, zeitgemäße Räume und durchdachte Refugien, um wirklich abzuschalten und zu entspannen.

Über SALT

SALT ist ein humanistischer Ansatz für Gastfreundschaft, der im November 2018 eingeführt wurde und moderne Entdecker mit sinnvollen Reiseerlebnissen verbindet. Es führt eine neue Art der Gastfreundschaft für kulturell Neugierige ein. SALT widmet sich dem Wunder des Lokalen und Nachhaltigen und bringt Gäste zu Menschen – nicht nur zu Orten. Es enthüllt den Herzschlag von Reisezielen und ihren Gemeinschaften und bringt sie dazu, auf Entdeckungsreise zu gehen – auf die SALT-Art.

