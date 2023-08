The Forrester Wave™: Optimizely als Leader von Content-Management-Systemen benannt

Marktforschungsunternehmen nennt Optimizely ein „Powerhouse für Content-Personalisierung und Marketing“

Berlin, 24. August 2023 – Optimizely, die führende Digital Experience Plattform, wird in der aktuellen The Forrester Wave™: Content Management Systems, Q3 2023 als Leader eingestuft. Dies folgt auf die kürzliche Einführung von Content-Graph-Funktionen in Optimizelys flexiblem Content-Management-System (CMS), das Headless, traditionell oder in einer Kombination genutzt werden kann.

Der Forrester-Bericht hebt hervor, dass Optimizely „in den Bereichen Personalisierung, A/B-Testing sowie Übersetzung und Lokalisierung sehr gut abschneidet“. Darüber hinaus zeigt der Bericht, dass das CMS von Optimizely „sich durch die Tiefe des Contents und der Publikumsanalyse auszeichnet (keine zusätzlichen Lizenzen erforderlich) und durch die Partnerschaft mit Microsoft Azure und die Cloud-native Architektur eine starke Fähigkeit zur Skalierung der Content-Bereitstellung besitzt“.

„Inhalte sind das Herzstück jeder digitalen Erfahrung“, sagt Rupali Jain, Chief Product Officer von Optimizely. „Unser Produkt verwandelt den gesamten Content Lifecycle in einen kontinuierlichen Prozess von Planung, Erstellung, Orchestrierung, Auslieferung und Optimierung, anstatt isolierte Aufgaben über verschiedene Systeme hinweg durchzuführen. In einer Zeit, in der sich die Vorlieben und Absichten der Kunden schnell ändern, ermöglichen wir es Marken, sich auf der Grundlage von Daten und wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht nur auf der Grundlage von Meinungen an jedes Publikum anzupassen. Die Anerkennung durch Forrester bestätigt uns darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Optimizely unterstützt mehr als 10.000 Marken mit einem umfassenden globalen Partnernetzwerk und bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, das CMS so einzusetzen, wie es am besten zum jeweiligen Unternehmen passt. Mit dem Content Graph von Optimizely können Kunden Inhalte einfacher wiederverwenden, hochgradig personalisierte Sucherlebnisse anbieten und überzeugende Content-Blöcke erstellen – was letztendlich zu dynamischeren Content-Erlebnissen führt.

Diese Anerkennung durch Forrester setzt einen Trend für Optimizely fort. Optimizely wurde bereits nach der Übernahme von Welcome durch Optimizely Anfang dieses Jahres als Strong Performer in The Forrester Wave™: Marketing Resource Management, Q3 2022 benannt. Und von Gartner wurde Optimizely im Gartner® Magic Quadrant™ for Content Marketing Platforms 2023 und im Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Experience Platforms 2023 als Leader eingestuft.

Marketingverantwortliche haben im Oktober auf der Opticon die Gelegenheit, die Angebote des führenden DXP-Anbieters näher kennenzulernen.

Den vollständigen Bericht von The Forrester Wave™ finden Sie hier.

Optimizely versetzt Unternehmen und Organisationen in die Lage, ihr volles digitales Potenzial zu erschließen. Dabei definiert Optimizely die Art und Weise, wie digitale Erlebnisse über alle Kanäle hinweg erstellt und optimiert werden, neu.

Die weltweit führende Digital Experience Platform (DXP) unterstützt mehr als 10.000 Kunden auf der ganzen Welt dabei, den gesamten Content-Lifecycle zu orchestrieren und den Customer Lifetime Value zu steigern, um schlussendlich Umsätze zu erhöhen und das Wachstum zu steigern. Von dieser Kompetenz profitieren unter anderem Marken wie H&M, PayPal, Zoom, Toyota oder Vodafone.

Optimizely greift auf ein Netzwerk aus mehr als 700 Partnern zurück. Das Unternehmen beschäftigt gut 1.500 Mitarbeiter, die sich weltweit auf 21 Niederlassungen verteilen.

Weitere Informationen unter: optimizely.com/de

