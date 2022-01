„THE DARK KNIGHT“ inspiriert die versteckte Garage – Batcave

„THE DARK KNIGHT“ ist einer der großen Filme der Batman-Reihe. Batman ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten Figuren der DC Comics Superhelden. Vom Kind bis zum Greis hat die Batman-Figur ihre Fangemeinde. Unter ihnen gibt es viele verrückte Fans, die sich von den Batman-Filmen inspirieren lassen und sie in die Tat umsetzen wollen. Ein Fan namens Henry wurde von der Garage des Films „THE DARK KNIGHT“ inspiriert. Der beliebte Hollywood-Schauspieler Christopher Nolan spielte die Figur des Batman in dem Film „THE DARK KNIGHT“. In dem Film hatte Batman eine geheime Garage mit vielen ausgeklügelten Gadgets. Henry hat versucht, dies in die Realität umzusetzen. Was war in seiner Garage? Diese Fragen werden wir im Detail besprechen. Lassen Sie uns also einen Rundgang durch eine der interessantesten Garagen der Welt machen.

Das Innere von Batmans Garage

Henry war schon als Kind ein Fan von Batman und liebte technische Erfindungen. Der Film „The Dark Knight“ hinterließ einen tiefen Eindruck bei ihm und er begann mit dem Projekt, eine Batman-Garage oder Batcave zu bauen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Beschreibung seiner gesamten Garage:

Weltraum

Dies ist ein großes Projekt, für das viel Platz benötigt wird. Er hat es aus einer alten Fabrik gemacht, es ist mit einer Fläche von etwa 600 qm gebaut. Es hat insgesamt 4 Eingänge. Zusätzlich zu den Parkplätzen gibt es ein Heimkino mit 12 Plätzen und einen Fitnessraum. Es wird Ihnen ein aufregendes Gefühl geben, wenn Sie mit dem Auto einfahren.

Elektrische Ausrüstung

Unterirdisch dringt normalerweise kein Sonnenlicht ein, und Batman zieht es vor, nachts rauszugehen. Die gesamte Garage ist mit LED-Paneelen bedeckt. Wenn du eintrittst, werden alle LED-Paneele durch künstliche Intelligenz eines nach dem anderen aufleuchten. Der Anblick ist wirklich aufregend und reicht aus, um sich wie ein Superheld zu fühlen. Außerdem wurden 800 LED-Leuchten für die Decke verwendet. Dank der vielen Lichter herrscht in der Garage kein Mangel an Licht. Die gesamte Garage wurde klimatisiert, um die Temperatur im Untergrund erträglich zu halten. So können Sie sich in der Kälte warm und in der Hitze kalt fühlen. Die Reinigung der Luft ist ein wichtiges Thema. Der Grund dafür ist, dass der Sauerstoffgehalt unter Tage geringer und die Menge an giftigen Gasen wie Kohlendioxid höher ist. Es gibt Luftreiniger, die den Sauerstoffgehalt erhöhen und den Staub in der Luft reduzieren. Es gibt auch Lufterfrischer, die Ihnen helfen, schlechte Gerüche loszuwerden. Es gibt drei künstliche Intelligenzen, die auf Ihre Befehle hören. Sobald er Ihren Befehl hört, führt er seine Funktion perfekt aus. Mit einem Wort, thisBatcave ist eine großartige Erfindung. Du kannst die Technologie nutzen, um die reale und die Filmwelt zusammenzubringen.



Steckplatz

Die Gesamtzahl der Stellplätze in der 300 Quadratmeter großen Garage beträgt 12. Für jedes Fahrzeug gibt es einen Stellplatz. Gut dekorierte Garage auf begrenztem Raum. Es gibt auch die Möglichkeit, Elektroautos aufzuladen. Henry ist ein Geschäftsmann aus Europa. Wenn Sie die Garage betreten, werden Sie die Aristokratie in sich selbst spüren. Dieses Parkhaus mit 12 Stellplätzen ist mit Autos und Fahrrädern aller weltbekannten Marken dekoriert.

Schlussfolgerung

Diese wunderbare Garage ist mit Technik, Geld und Liebe gebaut. Mit wenigen Informationen habe ich versucht, Ihnen einen Eindruck von einer der schönsten Garagen der Welt, „Batcave“, zu vermitteln

.

Für mehr Details besuchen Sie hier.