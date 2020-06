The Cycleverse. Die neue Fahrrad-Suchmaschine ist online.

Die Fahrrad-Suchmaschine, die es Nutzern erlaubt in vielen Online-Shops gleichzeitig nach Fahrradprodukten verschiedenster Top-Marken zu suchen.

Nach einer dreimonatigen Testphase wurde am 10. Juni um 17:56 der Startknopf gedrückt. Ab sofort finden Radfahrende auf The Cycleverse tagesaktuell über 400.000 Fahrradprodukte von mehr als 3.500 Marken und bekommen Produkte zum günstigsten Preis zentral auf einer Plattform vorgeschlagen.

60 Millionen Deutsche schwingen sich regelmässig in den Sattel und kaufen ihre Fahrräder und das Zubehör vermehrt online. Als erste Shopping-Plattform bündelt The Cycleverse die unüberschaubare Auswahl an Fahrradprodukten und präsentiert sie übersichtlich auf einer Seite. Kunden können über die Searchbar gezielt nach Produkten oder Marken suchen, um passende Artikel von derzeit 40 Shops zu finden und zu vergleichen. Damit schließt The Cycleverse eine Marktlücke und schafft durch die Verbindung von Technologie und eCommerce ein hilfreiches Tool für alle Radfahrenden. Innovativ, zeitsparend, übersichtlich.

Fahrräder, E-Bikes, Pedelecs, aber auch Komponenten, Ausrüstung, Zubehör, Wearables, Fahrradbekleidung oder Ernährungs- und Pflegeprodukte, u.v.m. von Top-Marken sind auf der Mobile First Plattform verfügbar. The Cycleverse bietet Produkt- und Markenvielfalt.

Und genau in dieser Vielfalt liegt der große Vorteil: Langes Suchen in verschiedenen Online-Shops gehört der Vergangenheit an. In 15 Haupt- und 453 Unterkategorien werden Radreisende genauso fündig wie urbane Alltagsfahrer, Commuter oder sportlich ambitionierte MTBler, Triathleten oder Road Biker.

Für Markttransparenz und Vertrauen beim Fahrradkauf sorgen auch die Cycling Hacks. Das Blog-Magazin liefert Inspiration, Kaufberatung & Testartikel, sowie Ratgeberbeiträge von Profis und Experten zum Thema Radfahren. Der interaktive Rahmengrößenrechner hilft Kunden dabei Fahrräder in der passenden Größe zu finden.

Weitere Informationen:

https://thecycleverse.com/

Über The Cycleverse:

The Cycleverse, die neue Fahrrad-Suchmaschine, macht es möglich, in vielen Online-Shops gleichzeitig nach Fahrradprodukten verschiedenster Marken zu suchen. Das Angebot der Partner wird täglich erfasst und aktualisiert. Zudem bietet The Cycleverse die Möglichkeit, Preisangebote vieler Online-Shops auf einer Seite zu durchsuchen. In naher Zukunft wird The Cycleverse die Plattform weiter ausbauen und neue Features anbieten, die noch individuellere Suchergebnisse durch ein personalisiertes Online Shopping ermöglichen.

The Cycleverse ist ein Produkt der Krautonauts UG, den Entwicklern von Europas erster Radtouren App Cyclique und wurde 2020 gestartet.

Kontakt

The Cycleverse

Christian Dauelsberg

Kielerstraße 347A 347A

22525 Hamburg

015152964304

christian.dauelsberg@thecycleverse.com

https://thecycleverse.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.