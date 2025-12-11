Thalia schafft im ALEXA einen neuen Kosmos rund ums Lesen

Umfassende Modernisierung

Die Buchhandlung Thalia im Berliner Einkaufszentrum ALEXA hat ihren Shop umfassend neu gestaltet. Die Buch-Fans erwartet nun eine Lesewelt, die den Standort modern in Szene setzt. So sind die großen auffälligen Bögen an der Fassade des ALEXA und an den S-Bahn-Bögen künftig auch im Innern des Thalia-Store als Wandmotive zu sehen. Diese weit über Berlin hinaus bekannten Wahrzeichen erinnern Besucherinnen und Besucher daran, dass sie sich an einem der attraktivsten Orte mitten in Berlin befinden. Die Modernisierung des Stores fand seit Juli 2025 im laufenden Betrieb statt und wurde am 6. Dezember 2025 abgeschlossen.

Thalia setzt in seinen aktuellen und preisgekrönten Storekonzepten auf die identitätsstiftende Kraft lokaler Verwurzelung und die Besonderheiten des jeweiligen Standortes. Zusammen mit der modernen Innenarchitektur, neuen großzügigen Sitzlandschaften, vielen Eyecatchern, neu gegliederten Themenwelten, dem erweiterten Angebot und modernen digitalen Services wie Self-Checkouts wird der Thalia-Store im ALEXA zu einem faszinierenden Erlebnisraum rund um das Buch.

„Das ALEXA ist für innovative Einzelhändler eine der ersten Adressen, wenn es um die Präsentation neuer Konzepte mit Magnetwirkung geht. So hat Thalia mit seinem neuen Storedesign den besonderen Standort des ALEXA am Alexanderplatz gewürdigt,“ sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Als eines der beliebtesten und erfolgreichsten Center Berlins freuen wir uns gemeinsam mit unseren Besucherinnen und Besuchern, den neuen Bücherkosmos von Thalia zu entdecken.“

„Wir sind glücklich, allen unseren Kundinnen und Kunden das neue und moderne Ambiente von Thalia im ALEXA vorzustellen. Mein Team und ich heißen alle Kundinnen und Gäste zum Erlebnisshopping in unserer Buchhandlung mitten in Berlin herzlich willkommen. Besonders freuen wir uns auch auf unsere Lesungen und Signierstunden. Im neuen Ambiente machen sie unseren Store einmal mehr zu einem Leuchtturm für alle Bücherfans“, sagt Boris Nowotny, Leiter der Thalia Buchhandlung im ALEXA.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

