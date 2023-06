Thaimassage in Stuttgart kann Ihrer Gesundheit helfen!

Mit Kittys Thai Massage in Stuttgart körperlichen Beschwerden vorbeugen. Traditionelle Thaimassage kann der Gesundheit helfen!

Sag deinen Schmerzen ade: mit einer THAI MASSAGE IN STUTTGART seinem Körper etwas Gutes tun.

Allein in Deutschland leiden jährlich circa 61,3 % der Befragten mindestens einmal im Jahr an Rückenschmerzen. Nackenschmerzen hingegen treten bei 45,7 % der Bevölkerung auf. Hauptursache dafür sind laut dem Robert Koch Institut, kurz RKI, Fehlbelastungen sowie vorherige Erkrankungen der Knochen, Bindegewebe oder Nervenfasern. Medizinisch betrachtet, wird zwischen spezifischen, also klar zuordenbaren Ursachen für Schmerzen sowie unspezifischen Schmerzen unterschieden, die nicht klar zugeordnet werden können. Definitionsgemäß handelt es sich bei einem Schmerz, um ein sehr unangenehmes Gefühls- oder Sinneserlebnis, dass mit einer tatsächlich auftretenden oder potenziellen Gewebsschädigung einhergeht. Wie Sie Schmerzen präventiv behandeln können sowie diese mithilfe von Kittys Thai Massage Stuttgart aktiv reduzieren, dies erfahren Sie hier.

Mit einer Massage in Stuttgart aktiv Nackenschmerzen, Rückenschmerzen und Kopfschmerzen behandeln.

Der Schmerz ist eine Warnfunktion des eigenen Körpers, sich vor schädlichen oder potenziell gefährlichen äußeren Faktoren zu schützen. Es werden vier verschiedene Schmerzarten voneinander unterschieden: akute Schmerzen, Entzündungsschmerzen, neuropathische Schmerzen, nozizeptive Schmerzen sowie chronische Schmerzen. Während akute Schmerzen als Beispiel primär bei einer plötzlichen Verletzung, Überlastung, Temperatureinwirkung oder ähnlichen Faktoren auftritt, sind chronische Schmerzen das Ergebnis einer dauerhaften Überlastung. So werden die bereits erwähnten Rückenschmerzen und Nackenschmerzen häufig durch einseitige Büroarbeit und ähnlichen Tätigkeiten ausgelöst. Damit aus diesen täglichen Fehlstellungen des Körpers keine Krankensituation wird, sollten Sie regelmäßig Sport treiben, sich gesund ernähren sowie den Körper täglich regenerieren.

Dazu gehört neben einem gesunden Schlaf ebenfalls die Massage, wie die Kittys Thai Massage Stuttgart. Der Vorteil dieser Art von Massagetechnik wird Ihnen im weiteren Verlauf erläutert. Hier möchten wir Ihnen abschließend nur nahe bringen, dass Sie jede Form von Schmerz nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. Aus akuten Schmerzen können schnell chronische Schmerzen entstehen.

Aktiv und regelmäßig seinen Körper regenerieren, mit der Schmerzprävention durch eine Thai Massage in Stuttgart.

Prävention bedeutet, zielgerichtet Maßnahmen zu ergreifen, um sich vor Krankheiten oder gesundheitlichen Schädigungen zu schützen. Dazu gehört nicht nur, körperlich aktiv zu sein, sondern ebenfalls sich gesund zu ernähren und ausgiebig zu schlafen. Im Wechselspiel zwischen Körper, Geist und Seele geht es jedoch auch darum, sich geistig fit und vital zu halten und wenn möglich nur positive geistige Nahrung zu sich zu nehmen.

Mit der KITTYS THAIMASSAGE IN STUTTGART begeben Sie sich auf den Pfad der „uralten, heilsamen Berührung“. Diese von der UNESCO als Weltkulturerbe eingestufte Massagetechnik ist bereits über 7.000 Jahre alt. Hier fließen Elemente des Yoga, der Akupressur sowie der gezielten Entspannung so zusammen, dass sie sich danach wie neugeboren fühlen. Davon profitieren nicht nur Patient:innen mit Kopf-, Nacken-, Rücken- oder allgemein Gelenkschmerzen, sondern ebenfalls Personen, die unter Schlafstörungen, Übelkeit und vieles andere mehr leiden.

Kittys Thai Massage Stuttgart: Traditionelle Thai Massage für Sie, Ihn und Partner in Stuttgart.

