Texel mal anders: Ungewöhnliche Schlafplätze inmitten der Natur

Watteninsel Texel bietet Gästen faszinierende Alternativen zum klassischen Hotelurlaub

Das Frühjahr ist die beste Zeit, seinen Urlaub zu planen. Wer dabei mal etwas anderes als Hotel, Ferienappartement & Co. probieren möchte, sollte sich auf der niederländischen Watteninsel Texel umsehen. Denn hier gibt es viele spannende Möglichkeiten, Unterkünfte abseits der ausgetretenen Pfade zu finden. Viele davon sind inmitten wunderschöner Naturgebiete gelegen und bieten die Gelegenheit, Texels besondere Ruhe und Weite von seiner schönsten Seite kennenzulernen.

Zelt mit Luxusfaktor

Eine tolle Kombination aus Natururlaub und komfortablem Wohnen kann man in großzügigen Lodges erleben, die an mehreren Orten der Insel auf ihre Gäste warten. Es handelt sich dabei um bogenförmige Zelte im Safari-Stil, die mit hochwertiger Einrichtung und Ausstattung punkten. Dazu zählen ein modern gestalteter Wohn- und Essbereich, separate Schlafkabinen mit festen Betten, eine gut bestückte Küchenzeile sowie in manchen Fällen sogar ein eigenes Badezimmer.

Kleine Naturoase

Kompakt und komfortabel, aber mit einem Hauch von Abenteuer: So lässt sich der Texel-Urlaub in einem Tiny House beschreiben. Mit den Dünen unmittelbar vor der Haustür kann man hier das Outdoorleben in vollen Zügen genießen, ohne auf Komfort zu verzichten. Die charmanten Tiny Houses bieten alles, was man zum Wohnen, Schlafen und Kochen braucht und verfügen über eine eigene Toilette. Moderne Sanitärgebäude und weitere Einrichtungen liegen in nächster Nähe.

Hütte in den Dünen

Mit rund 250 Kilometern an Wanderwegen ist Texel ein Paradies für Menschen, die ihre Umwelt am liebsten Schritt für Schritt in sich aufnehmen. Passend dazu bietet die Insel auch einen einzigartigen Schlafplatz: robuste Wanderhütten, die inmitten der Dünen und damit unweit vom Strand gelegen sind. Sie bieten Platz für 4 Personen und sind praktisch eingerichtet. Ideal bei einer Wandertour über die Insel oder wenn es ein einfacher Schlafplatz inmitten der Texeler Natur sein soll.

Perfektes Camping

Für einen Urlaub im eigenen Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil findet man über die ganze Insel verteilt eine Vielzahl von Campingplätzen, die jeden Wunsch erfüllen. Seien es kleinräumige Angebote mit Anschluss an einen Bauernhof, idyllische Plätze inmitten der Dünen oder im weitläufigen Texeler Waldgebiet, auf denen man die Ruhe der Natur genießen kann. Oder Ferienparks mit angeschlossenem Campingplatz, die Urlaubsspaß für die ganze Familie garantieren.

Buchung & Anreise

Die größte Auswahl an Inselunterkünften, von Hotels und B&Bs über Ferienhäuser bis hin zu Campingplätzen, finden Besucher auf der Website des VVV Texel unter https://www.texel.net/de/ Ein Tipp für die Anreise: Wer seine Ankunft für Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag plant, kann beim Fährticket von vergünstigten Tarifen profitieren. Unter texelvignet.nl gibt es zudem die Möglichkeit, digital ein kostengünstiges Parkticket für die gesamte Aufenthaltsdauer zu erwerben.

Im Auftrag des VVV Texel ( www.texel.net)

Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre ( https://www.teso.nl/de/) erreichbar. Unter dem Motto „ganz Holland auf einer Insel“ wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt „Hoge Berg“. Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Naturmuseum „Ecomare“. Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen „Runde um Texel“ oder das Schlemmerfestival „Texel Culinair“.

Über den VVV Texel:

Bereits seit 1898 ist der VVV Texel die erste Anlaufstelle, wenn es um Urlaub auf der beliebten niederländischen Watteninsel geht. Seine Kernaufgabe: das Reiseziel Texel über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen. In diesem Rahmen generiert die Touristeninformationen über verschiedene Kanäle rund 50 Millionen Kontaktmomente pro Jahr. Auf seiner Website https://www.texel.net/de/ finden Besucher zudem alles, was den perfekten Urlaub auf der Insel ausmacht. Nicht zuletzt die größte Auswahl an Inselunterkünften – von Hotels und B&Bs über Ferienhäuser und -appartements bis hin zu Campingplätzen. Die Einnahmen, die auf diesem Wege generiert werden, bleiben auf der Insel und sorgen direkt wie indirekt für eine hohe Aufenthaltsqualität.

Firmenkontakt

VVV Texel

Radna Trap

Emmalaan 66

1791 AV Den Burg

+31 (0)222-362532



http://www.texel.net/de/

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Bildquelle: Linda Hoorn