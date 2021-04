Testzentren sind der einzige Weg, das Virus zu stoppen

Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die entscheidende Bedeutung von Tests hervorgehoben. Geschwindigkeit ist von entscheidender Bedeutung, und drei Dinge sind entscheidend: Aufsp├╝ren von F├Ąllen mit Symptomen; Identifizieren ihres Haushaltsclusters und Aufsp├╝ren von Personen, mit denen sie Kontakt aufgenommen haben; und sie unter Quarant├Ąne zu stellen, bis sie nicht mehr ansteckend sind. Tests sind die Grundlage f├╝r die Detektivarbeit im Bereich der ├Âffentlichen Gesundheit, um eine Epidemie zu stoppen. “Sie k├Ânnen ein Virus nicht bek├Ąmpfen, wenn Sie nicht wissen, wo es sich befindet”, sagte der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, k├╝rzlich.

“Finden, isolieren, testen und behandeln Sie jeden Fall, um die ├ťbertragungsketten zu durchbrechen. Jeder Fall, den wir finden und behandeln, begrenzt die Ausbreitung der Krankheit.”

Physische Distanzierung ist eine andere Strategie, aber weniger effektiv als das Testen. In den fr├╝hen Stadien einer Epidemie, in denen es nur wenige Cluster gibt, braucht man gro├če Anstrengungen zur Distanzierung der Bev├Âlkerung, um ihre Ausbreitung zu stoppen. Zu diesem Zeitpunkt werden die meisten Menschen das Ausma├č der Bedrohung nicht erfassen und sich restriktiven Anweisungen widersetzen. Daher ist das Testen, Aufsp├╝ren von Kontakten und Quarant├Ąne von Personen mit Symptomen von entscheidender Bedeutung. Da die Epidemie wie in London weit verbreitet ist, muss die Politik auf intensive Tests zum Schutz der Gesundheitspersonal umgestellt werden.

Wie bei anderen Coronavirus-Ausbr├╝chen in Europa ist die Epidemie in Deutschland in verschiedenen Regionen unterschiedlich schnell vorangekommen.

Bei umfangreichen Corona Tests geht es um mehr als das Identifizieren und Isolieren von F├Ąllen. Informationen ├╝ber den Virus sind enorm wichtig. Tests k├Ânnen dazu beitragen, das Gesundheitspersonal zu sch├╝tzen und das Fortschreiten einer Epidemie zu messen. Es kann auch Hinweise auf regionale Unterschiede geben und wie das Virus Menschen unterschiedlichen Alters und Geschlechts betrifft. Virologen k├Ânnen Informationen ├╝ber F├Ąlle verwenden, um die Art des Virus und etwaige Mutationen zu ├╝berwachen. Und Daten k├Ânnen Sozial- und Verhaltenswissenschaftlern zeigen, ob ihre Ma├čnahmen zur physischen Distanzierung funktionieren.

Mit anderen Worten, wenn wir in der gesamten Bev├Âlkerung auf das Virus testen, k├Ânnen wir feststellen, ob unsere Annahmen zum Coronavirus korrekt sind.

Nach dem Motto “kostenlos, schnell und sicher” verf├╝gen die Q-Testzentren f├╝r Corona Schnelltests ├╝ber ein hochwertiges Hygienekonzept mit Sicherheitsplus, das deutlich ├╝ber die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht.

Firmenkontakt

Q-Meditec GmbH

Johannes Arndt

Ziegelh├Ąuser Landstra├če 23

69120 Heidelberg

+49 (0) 6221 639 0041

info@coronatestzentrumheidelberg.de

https://www.coronatestzentrumheidelberg.de/

Pressekontakt

RIDCOM GmbH

Paul Ridder

Duisburger Stra├če 16

68723 Schwetzingen

+49 (0) 6221 639 0041

pr@ridcom.de

https://www.ridcom.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.