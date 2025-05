Test-Zahnzusatzversicherung.de ermöglicht Echtzeit-Abfrage von Versicherungsleistungen

Transparenz auf Knopfdruck – für Zahnärzte und Patienten gleichermaßen

München, 14. Mai 2025 – Test-Zahnzusatzversicherung.de bietet Zahnarztpraxen ab sofort die Abfrage zum Versicherungsschutz ihrer Patienten in Echtzeit. Mithilfe der innovativen, digitalen Lösung des unabhängigen Vergleichsportals für Zahnzusatzversicherungen können kooperierende Zahnärzte den Versicherungsstatus ihrer Patienten jederzeit einsehen und gezielt für ihre Behandlung nutzen.

Sofortige Klarheit über Versicherungsleistungen für Zahnärzte

Die neue Software vereinfacht den Praxisalltag erheblich: Der Zahnarzt erkennt auf einen Blick, welche Kosten durch die von TZZV vermittelte Zahnzusatzversicherung gedeckt sind. Dies ermöglicht eine präzisere Planung und Durchführung von Behandlungen, da der Versicherungsstatus direkt in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden kann.

Effiziente Beratung für interessierte Patienten

Für Patienten ohne Zahnzusatzversicherung können kooperierende Zahnärzte den aktuellen Zahnstatus digital an Test-Zahnzusatzversicherung.de übermitteln. Basierend auf diesen Daten empfehlen die Versicherungsexperten passgenaue Tarife, die optimal auf den jeweiligen Zahnstatus sowie auf die individuellen Wünsche der Patienten abgestimmt sind.

Smarte Unterstützung für Zahnärzte und Patienten

„Mit dieser digitalen Innovation machen wir Zahnärzten und Patienten das Leben leichter“, erklärt Geschäftsführer Konrad Dießl. „Zahnärzte, die unsere Lösung nutzen, erhalten auf einen Blick Klarheit über den Umfang des Versicherungsschutzes ihrer Patienten. Sie können somit direkt die bestmögliche Behandlung anbieten – ohne zeitaufwendige Rückfragen oder Unsicherheiten zu den Versicherungsleistungen.“

Konrad Dießl ergänzt: „Auch für Patienten bedeutet das mehr Komfort: Besteht Interesse an einer Zusatzversicherung, wird der Zahnstatus von der Praxis an uns übermittelt. So können wir den Patienten schnell und gezielt beraten. Ist der Patient bereits zusatzversichert, muss er nicht mühsam prüfen, was abgedeckt ist – unser Service zeigt dem Zahnarzt entsprechende Versicherungsansprüche transparent auf.“

Drei Vorteile des neuen Services auf einen Blick:

Mehr Privatpatienten – Zahnärzte können ihren Privatpatientenanteil nachhaltig ausbauen, da Patienten mit einer Zahnzusatzversicherung eher hochwertige Behandlungen in Anspruch nehmen.

Höhere Patientenzufriedenheit – Patienten wissen sofort, welche Leistungen ihre Versicherung übernimmt, und können sich ohne Unsicherheiten für die bestmögliche Behandlung entscheiden.

Höhere Prophylaxe-Auslastung – Patienten mit einer Zahnzusatzversicherung nutzen präventive Maßnahmen wie etwa die professionelle Zahnreinigung häufiger, was zu einer besseren Termin- und Umsatzplanung beiträgt.

Datenschutz und nahtlose Integration

Die Implementierung der Software erfolgt unabhängig von der bestehenden Praxissoftware und ist sofort einsatzbereit. Dabei werden alle gültigen Datenschutzrichtlinien strikt eingehalten. Patienten müssen der Einsicht und Übermittlung ihrer Daten ausdrücklich per Unterschrift zustimmen, wodurch maximale Sicherheit und Transparenz gewährleistet sind.

Test-Zahnzusatzversicherung.de – Zahnzusatzversicherungen professionell vergleichen

Die Online VersicherungsVergleich GmbH ist ein unabhängiger Versicherungsmakler aus Ottobrunn im Süden von München und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Thema Versicherungen. Spezialisiert sind die Berater auf Zahnzusatzversicherungen. Auf dem umfänglichen und unabhängigen Online-Vergleichsportal www.test-zahnzusatzversicherung.de können Nutzer über 300 Zahnzusatzversicherungen kostenfrei miteinander vergleichen und den individuell auf ihren Zahnstatus passenden Tarif abschließen. Dabei werden sämtliche Versicherungsleistungen aus den Bereichen Zahnbehandlung und Zahnersatz in Betracht gezogen. Die Berater legen Wert auf eine langfristige Betreuung ihrer Kunden. Sie bieten eine kostenfreie und unverbindliche telefonische Beratung und unterstützen auch im Leistungsfall. Über den aktuellen Ausbau der Zusammenarbeit mit Zahnärzten und Zahntechnikern ermöglicht das Unternehmen, auch Zahnarztpraxen, Zahnkliniken und Dentallaboren, sich prominent auf Test-Zahnzusatzversicherung.de zu präsentieren.

