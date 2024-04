TerraMaster stellt TRAID+ im neuesten TOS 6 vor

Höherer Datenschutz für NAS-Benutzer

TerraMaster, eine professionelle Marke, die sich auf die Bereitstellung innovativer Speicherprodukte für Privathaushalte und Unternehmen konzentriert, stellt das TRAID+ Elevating Disk Array Management Tool vor, die aktualisierte Version von TRAID. Mit TOS 6 bietet TerraMaster TRAID+ einen höheren Standard für die Sicherheit der Datenspeicherung mit Funktionen wie automatische Speicherplatzaggregation, Redundanzschutz vor Festplattenausfällen und nahtlose Erweiterung.

Hauptmerkmale von TRAID+

Redundanz neu definiert

TRAID+ übernimmt nicht nur die herausragenden Funktionen von TRAID, sondern beschreitet auch neue Wege im Redundanzschutz. Während das traditionelle TRAID die Ausfallredundanz für eine Festplatte gewährleistet, verdoppelt TRAID+ diesen Abdeckungsschutz auf zwei Laufwerke und ermöglicht folglich eine deutliche Erhöhung der Datensicherheit. Diese Verbesserung macht TRAID+ zur ersten Wahl für Benutzer, die großen Wert auf die Datenintegrität legen.

RAID 6 Funktionsprinzipien

Die operative Grundstruktur von TRAID+ entspricht jener von RAID 6. Es partitioniert den Festplattenspeicher in mehrere Speichereinheiten und nutzt die RAID-6-Eigenschaften, um diese zu einer vielseitigen Array-Konfiguration zusammenzuführen. Dieser Ansatz garantiert die Datenzuverlässigkeit und eine außergewöhnliche Speichereffizienz. Für den Aufbau eines TRAID+-Arrays sind jedoch mindestens vier Festplatten erforderlich, und bei der Migration von TRAID zu TRAID+ müssen die hinzugefügten Festplatten der Kapazität der kleinsten Festplatte im ursprünglichen TRAID-Array entsprechen oder diese übertreffen.

Wie migriere ich TRAID zu TRAID+?

Sie können TRAID zu TRAID+ migrieren, indem Sie weitere Festplatten hinzufügen.

Hinweis: TRAID kann nur zu TRAID+ migriert werden, wenn drei oder mehr Festplatten vorhanden sind.

Vorgehen: Lassen Sie TNAS eingeschaltet, setzen Sie die neue(n) Festplatte(n) ein, gehen Sie zu „Systemsteuerung“ > „Speicherverwaltung“ > „Speicherpool“ > „Bearbeiten“ und wählen Sie „Migrieren“. Stellen Sie sicher, dass die neu hinzugefügte(n) Festplatte(n) die Anforderungen erfüllen.

Erhöhte Datensicherheitsanforderungen erfüllen

Angesichts der Anforderung von TRAID+ an mindestens vier Festplatten, von denen zwei für die Redundanz bestimmt sind, müssen Benutzer einen Kompromiss zwischen Speicherplatz und erhöhter Datensicherheit akzeptieren. TRAID+ richtet sich folglich eher an professionelle oder kommerzielle Nutzer, die über strenge Datensicherheitsanforderungen sowie die finanziellen Mittel verfügen, diese auch zu tragen. Für diese Nutzer verspricht die Investition in TRAID+ einen erheblichen Nutzen in Bezug auf Datenschutz und Seelenfrieden.

Integration von F4-424 Pro und TRAID+ in TOS 6

Das branchenführende 4bay NAS F4-424 Pro unterstützt das TRAID+ Elevating Disk Array Management Tool

und das neueste TOS 6-Betriebssystem und bietet damit eine höhere Datensicherheit.

Dank der leistungsstarken Hardwarekonfiguration und der exzellenten Leistung von TOS 6 erfüllt die F4-424 Pro die strengen Anforderungen an die Datenspeicherung optimal, wodurch diese Kombination für viele professionelle und geschäftliche Anwender die ideale Wahl ist.

WeitereInformationenzuTRAID+findenSieunter:

https://www.terra-master.com/global/terramaster-traid

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf Speicherprodukte konzentriert, inklusive Netzwerkspeicher und Direct Attached Storage, die sich in mehr als 40 Ländern und Regionen immer größerer Beliebtheit erfreuen. Seit nunmehr 10 Jahren entwickelt die Marke Speichertechnologie, die auf die Bedürfnisse von Kunden wie Privatanwendern, kleinen und mittelständischen sowie Großunternehmen zugeschnitten ist.

