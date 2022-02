Teppich der Sinne – AW Sensualite Secret und Sedna Moana

Luxus Teppichboden mit besonderer Hilfestellung für der Schutz von Meerestieren und Umwelt

Associated Weavers (AW Carpet) ist die Adresse für ganz besondere Luxus Teppichböden. Jede Kollektion verfolgt einen ganz besonderen Anspruch.

AW Carpet Sedna Teppichboden ist weich, luxuriös und nachhaltig. Er ist mit ECONYL (besteht aus 100% recycletem Polyamid) gefertigt, ein regeneriertes Nylongarn aus recyceltem Abfall, darunter alte Teppiche und weggeworfene Fischernetze, die vom Meeresboden aufgesammelt wurden. Sedna unterstützt also die Rettung Tausender wunderbarer Meeresbewohner wie Seeschildkröten, Delfine und Robben, die sich nicht länger in diesem lebensbedrohlichen Müll in den Ozeanen verfangen.

Darüber hinaus besitzt der Sedna Teppichboden einen gewebten ECO FusionBac-Rücken aus 100 % recycelten PET-Flaschen.

AW Sedna Teppich ist ein luxuriöser und zugleich nachhaltiger Frisé-Teppichboden von Associated Weavers. Das Garn der Sedna-Kollektion besteht aus 100% recycletem Polyamid von ECONYL. Der Plastikabfall des Meeresbodens wird zuerst aufgesammelt, danach sortiert und gereinigt, um schließlich einen hochwertigen recycleten Polyamid-Garn zu gewinnen. So unterstützt Sedna die Rettung der Meeresbewohner, die sich so nicht länger in alten Fischernetzen oder anderem Müll verfangen können. Den Abschluss bildet der hochwertige FusionBack-Rücken aus 100% recycelten PET-Flaschen. Die Luxusklasse 4 spricht für sich, der Teppich ist zudem äußerst komfortabel und fußwarm. Der Bodenbelag ist mit der Nutzungsklasse 23/31 für den stark beanspruchten Wohnbereich und Objektbereich geeignet. Besonders beliebt sind die Teppichböden aus der Sedna Moana

AW Carpet Sensualite kann mit ganz besonderen Eigenschaften beeindrucken. In drei Kollektionen werden Luxus-Teppichböden angeboten, welche in Ihrer Qualität zu den besten Teppichböden zählen, die man kaufen kann.

Sensualite Seduction Teppichboden – verführerische Weichheit – schon der Name sagt es: verführerische Weichheit, verbunden mit dem diskreten Luxus prächtiger Farben. Nur eine Berührung und schon sind Sie von ihrer faszinierenden Textur verzaubert. 20 seidige Farbnuancen, die zu berühren schiere Freude macht. Wunderbar weich … und dennoch überaus robust: Mit einer Nutzungsklasse von 23 bleibt die Schönheit und der Komfort von Seduction lange erhalten.

Sensualite Sensation Teppichboden – dezent lockiger Frisee – ein Hauch Frivolität und trotzdem von großer Eleganz. In 18 verschiedenen Farben, die den Satinglanz der Textur verstärken. Suchen Sie eine ganz neue Erfahrung? „Sensation“ wird Sie nicht enttäuschen.

Sensualite Secret Teppichboden – luxuriöse Opulenz – der erste Eindruck dieser exquisiten Kreation ist überwältigend. Betreten Sie ihn barfuß und spüren Sie die Wohltat an Ihren Füen. Oder strecken Sie sich der Länge nach auf der kostbaren Oberfläche aus. Die sinnliche Textur von Secret ist eine Aufforderung, sie immer wieder zu berühren und zu streicheln. Secret: „Eighteen Shades“ für ein unvergleichliches Vergnügen von AW Carpet Teppichböden

Associated Weavers (AW) ist einer der wichtigsten Produzenten von getuftetem Teppichboden Europas. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in Ronse (Ostflandern, Belgien). Das Engagement unserer 630 Mitarbeiter zur Produktion und zum Vertrieb von 26 Millionen Quadratmetern Teppichboden, was einem Umsatz von 172 Millionen Euro entspricht. Mit seinen herausragenden Teppichböden erobert AW Carpet den Markt in großen Schritten mit einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

